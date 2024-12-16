Скуф, альтушка и фр-фр: что значат новые слова, которые использует молодежь

Альтушками называют представительниц интернет-субкультуры «альт». Чаще всего используется тоже как оскорбительный термин. Как правило, под ним подразумеваются молодые девушки, которые стараются выглядеть не так, как все остальные. Часто их высмеивают за позерство и противопоставляют скуфам. Последнее время они стали неразлучны, пользователи интернета активно шутят на эту тему: «Скуф и его альтушка», — пишут в комментариях к фотографиям пар, которые внешне подходят под эти определения.