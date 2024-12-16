Скуф, альтушка и фр-фр: что значат новые слова, которые использует молодежь

Posted 16 декабря, 10:53
Published 16 декабря, 10:53
Modified 16 декабря, 10:55
Updated 16 декабря, 10:55
Многие из терминов, о которых будет идти речь, активно используются в переписках, комментариях и в обсуждениях при личном общении. Некоторые понятия касаются внешности, другие — характера. Какие-то из них обидные, а какие-то — нейтральные и даже одобрительные. В 2024 году зумеры (прим. — люди, родившиеся в период 1997–2012 годов) стали делить всех на скуфов и тюбиков, альтушек и пикми, подмечать «базу» и мен/вумен моменты, заказывать доксы и восклицать: «Фр!»
Скуф считается оскорбительным термином, под которым подразумевают мужчина за 30 с лишним весом, пивным животом и залысинами на голове. Считается, что эти представители сильного пола перестали следить и за собой, и за своим здоровьем, из-за чего выглядят старше своих лет. Вместо занятий спортом он предпочитает пиво с жирной пищей.
Обычно скуфы трудятся на низкооплачиваемой работе, увлекаются охотой, рыбалкой, любят смотреть телевизор и играть в видеоигры. При этом у них есть жена и дети. Такие мужчины придерживаются консервативных взглядов, осуждают молодежь и критикуют новые тренды, всем недовольны и ворчливы.
Слово «скуф» произошло от фамилии Алексея Скуфьина, который был модератором на анонимном форуме «Двач». После ссоры с одним из пользователей в 2018 году он записал видеообращение к оппоненту и опубликовал его на популярной видеоплатформе. Ролик завирусился и принес Скуфьину дурную славу. Долгое время мужчина не проявлял активность в интернете.
Пользователи «Двача» сократили фамилию модератора до скуфа, а слово сделали нарицательным для людей, которые похожи на него внешне или разделяют его взгляды. Этот термин долгое время был локальным, но в 2021 году стал популярен среди молодежи. Пользователи интернета обсуждали, почему люди старше 25 лет «превращаются в скуфов» и как это остановить.
Из знаменитостей, по мнению пользователей, к скуфам можно отнести актера Коула Спроуса, блогера Юрия Хованского. Также в список вошел активный телезритель из юмористического скетчком «Наша Russia» Сергей Беляков (роль исполнял Сергей Светлаков», персонажи мультфильмов — Карлсон и Шрек.
Музыканты стали выпускать треки, посвященные скуфам. В феврале 2023 года рэпер Слава КПСС выпустил дисс на стримера Илью Мэддисона под названием The Story of Skuf, а в июле 2023 года комедийный рэпер MC Bo Khan представил песню «Скуф».
Альтушками называют представительниц интернет-субкультуры «альт». Чаще всего используется тоже как оскорбительный термин. Как правило, под ним подразумеваются молодые девушки, которые стараются выглядеть не так, как все остальные. Часто их высмеивают за позерство и противопоставляют скуфам. Последнее время они стали неразлучны, пользователи интернета активно шутят на эту тему: «Скуф и его альтушка», — пишут в комментариях к фотографиям пар, которые внешне подходят под эти определения.
После видео, распространившееся в 2021 году, где школьница ссорится с пожилой женщиной и говорит: «Эй, тянка, шаришь за альт?», эту фразу стали писать под роликами и фотографиями девушек, которых уличали в показушности и стремлении любой ценой выглядеть особенными.
Позже появился тренд с мемами про альтушку с «Госуслуг» и про то, что каждому скуфу полагается своя альтушка. Все началось с шуточного стихотворения белорусского пранкера Владислава Бохана. На видеоплатформе появились гайды, как правильно подавать заявку на получение альтушки через «Госуслуги». Теперь можно встретить такие мемы как «Альтушки закончились на Госуслугах», «Ваша альтушка будет конфискована» (якобы уведомление от «Госуслуг»).
Пикми — девушка, которая изо всех сил и любимыми средствами пытается произвести впечатление на парней (от английского выражения pick me girls — выбери-меня-девушка).
Нормис — люди, которые мало вовлечены в сообщества, фандомы или субкультуры. У них как правило общепринятые интересы и поверхностные увлечения.
Докс — это поиск личной и любой другой конфиденциальной информации в интернете, которую потом используют для шантажа и других незаконных или неэтичных действий.
Вонёнизм — тренд на минимализм, самодостаточность и ЗОЖ, связанный с именем южнокорейской певицы, телеведущей и модели Чан Вонён.
Вумен/мен момент — фраза, высмеивающая стереотипное женское или мужское поведение. Пример использования: «Сказал и не сделал. — Мен момент».
Чизабретто — сленговая вариация фразы «че за бред-то?» на итальянский манер. Используется в качестве реакции на что-то странное и непонятное.
Слэй — означает искреннее восхищение действиями, объектом, ситуацией (в переводе с английского slay — сражать) Например: «Выглядишь потрясно! Твой наряд — настоящий слэй!»
Выдать «базу» — эта фраза используется для одобрения верного и фундаментального мнения, которое кто-то высказал.
Бести — сокращенно от best friends (лучшие друзья). Например: «Мой бести предложил встретиться завтра вечером» или «Мы теперь бести».
FR — часто можно увидеть как «фр». В переводе с английского for real — реально. Можно использовать и для восклицания и для вопроса. Пример использования: «Мой рейс отменили» — «Фр???»