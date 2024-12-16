Слюсарь занялся проблемой многодетных из Новочеркасска после их жалобы Путину

Posted 16 декабря, 15:09
Published 16 декабря, 15:09
Modified 16 декабря, 15:11
Updated 16 декабря, 15:11
Жители Новочеркасска записали видеообращение для прямой линии с президентом России, которая состоится 19 декабря. На кадрах многодетные семьи жалуются на выделенные земельные участки, непригодные для жизни.
Землю они получили от государства еще 10 лет назад. И все это время пытались добиться их замены. Дело в том, что участки находятся в заболоченной местности, поблизости нет ни воды, ни света, ни газа. Минимум девяти многодетным семьям приходится буквально выживать в таких условиях, а местные инстанции открещиваются от проблем.
— У нас есть возможность предоставить сертификаты, которые помогут многодетным семьям в решении жилищного вопроса, — заявил Юрий Слюсарь.
Глава региона отчитался перед жителями, что уже поручил министру строительства Юрию Сильвестрову вместе с администрацией Новочеркасска и прокуратурой разработать программу по ускорению порядка предоставления сертификатов.
— Многодетные семьи не должны ходить по судам и разбираться во всех этих процессах. Их миссия воспитывать детей и делать это в собственных домах, — резюмировал врио губернатора.
В комментариях, помимо слов благодарности, нашлись и возмущения по поводу близких к теме проблем. Оказалось, что получить даже такие, лишенные коммуникаций участки, — не так-то просто.
— Некоторым многодетным вообще не давали ни участки, ни сертификаты, — пишут местные жители. — И на очередь не ставят, 4 года пробую — и отказы.
— Нам вообще уже 3 раза отказали, и в пособиях отказали, и в региональном маткапитале отказали! В общем суперподдержка многодетных семей!