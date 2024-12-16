Слюсарь занялся проблемой многодетных из Новочеркасска после их жалобы Путину

Землю они получили от государства еще 10 лет назад. И все это время пытались добиться их замены. Дело в том, что участки находятся в заболоченной местности, поблизости нет ни воды, ни света, ни газа. Минимум девяти многодетным семьям приходится буквально выживать в таких условиях, а местные инстанции открещиваются от проблем.