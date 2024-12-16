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Posted 16 декабря, 15:09

Published 16 декабря, 15:09

Modified 16 декабря, 15:11

Updated 16 декабря, 15:11

Слюсарь занялся проблемой многодетных из Новочеркасска после их обращения к Путину

Слюсарь занялся проблемой многодетных из Новочеркасска после их жалобы Путину

16 декабря 2024, 15:09
Фото: t.me/Yuri_Slusar. Pxhere. Слюсарь занялся проблемой многодетных из Новочеркасска после их обращения к Путину
После обращения многодетных семей из Новочеркасска к президенту РФ Владимиру Путину Юрий Слюсарь лично обратил внимание на этот вопрос. В ходе планерного совещания врио губернатора Ростовской области поручил ускорить процесс решения проблемы.

Жители Новочеркасска записали видеообращение для прямой линии с президентом России, которая состоится 19 декабря. На кадрах многодетные семьи жалуются на выделенные земельные участки, непригодные для жизни.

Землю они получили от государства еще 10 лет назад. И все это время пытались добиться их замены. Дело в том, что участки находятся в заболоченной местности, поблизости нет ни воды, ни света, ни газа. Минимум девяти многодетным семьям приходится буквально выживать в таких условиях, а местные инстанции открещиваются от проблем.

— У нас есть возможность предоставить сертификаты, которые помогут многодетным семьям в решении жилищного вопроса, — заявил Юрий Слюсарь.
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Глава региона отчитался перед жителями, что уже поручил министру строительства Юрию Сильвестрову вместе с администрацией Новочеркасска и прокуратурой разработать программу по ускорению порядка предоставления сертификатов.

— Многодетные семьи не должны ходить по судам и разбираться во всех этих процессах. Их миссия воспитывать детей и делать это в собственных домах, — резюмировал врио губернатора.

В комментариях, помимо слов благодарности, нашлись и возмущения по поводу близких к теме проблем. Оказалось, что получить даже такие, лишенные коммуникаций участки, — не так-то просто.

— Некоторым многодетным вообще не давали ни участки, ни сертификаты, — пишут местные жители. — И на очередь не ставят, 4 года пробую — и отказы.
— Нам вообще уже 3 раза отказали, и в пособиях отказали, и в региональном маткапитале отказали! В общем суперподдержка многодетных семей!
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