Стали известны подробности зверского нападения маньяка на девушку в Ростове

ЧП случилось 16 декабря около 17 часов. Ульяна вошла в подъезд один из домов на улице Венеры, когда на нее набросился незнакомец. Он с размаха наносил удар за ударом. Девушка кричала и пыталась отбиться от преступника, но тот не успокоился, пока жертва не осталась лежать на полу, не шевелясь.