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Posted 16 декабря, 20:40

Published 16 декабря, 20:40

Modified 16 декабря, 22:06

Updated 16 декабря, 22:06

Стали известны подробности зверского нападения маньяка на девушку в Ростове

Стали известны подробности зверского нападения маньяка на девушку в Ростове

16 декабря 2024, 20:40
Фото: Изображение Midjourney. Стали известны подробности зверского нападения маньяка на девушку в Ростове

Ростовский маньяк подстерегал в подъезде девушку, которой нанес ножевые удары

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Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
Появились подробности нападения маньяка на девушку в Ростове-на-Дону. Lenta со ссылкой на telegram-канал Mash сообщает, что мужчина дожидался жертву в подъезде многоэтажки.

ЧП случилось 16 декабря около 17 часов. Ульяна вошла в подъезд один из домов на улице Венеры, когда на нее набросился незнакомец. Он с размаха наносил удар за ударом. Девушка кричала и пыталась отбиться от преступника, но тот не успокоился, пока жертва не осталась лежать на полу, не шевелясь.

Позже выяснилось, что этот же мужчина набросился с ножом и на школьника возле его квартиры. Подросток смог дать отпор и даже бросился догонять неизвестного, но у выхода из подъезда маньяк уложил мальчика после схватки. И лишился ножа — тот вылетел из рук на ступени.

В Ростове задержали мужчину, напавшего с ножом на девушку
Узнать подробнее
— Всегда нужно носить с собой газовый балончик как раз для таких случаев, — пишут в комментариях подписчики telegram-каналов. — Давно бы уже полиция приняла, и все живы-здоровы были бы.

Предварительно, раненая девушка скончалась в больнице. О состоянии подростка пока ничего не известно. А нападавшего задержали. Им оказался 26-летний местный житель Владислав К.

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