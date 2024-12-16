Стали известны подробности зверского нападения маньяка на девушку в Ростове

Posted 16 декабря, 20:40
Published 16 декабря, 20:40
Modified 16 декабря, 22:06
Updated 16 декабря, 22:06
ЧП случилось 16 декабря около 17 часов. Ульяна вошла в подъезд один из домов на улице Венеры, когда на нее набросился незнакомец. Он с размаха наносил удар за ударом. Девушка кричала и пыталась отбиться от преступника, но тот не успокоился, пока жертва не осталась лежать на полу, не шевелясь.
Позже выяснилось, что этот же мужчина набросился с ножом и на школьника возле его квартиры. Подросток смог дать отпор и даже бросился догонять неизвестного, но у выхода из подъезда маньяк уложил мальчика после схватки. И лишился ножа — тот вылетел из рук на ступени.
— Всегда нужно носить с собой газовый балончик как раз для таких случаев, — пишут в комментариях подписчики telegram-каналов. — Давно бы уже полиция приняла, и все живы-здоровы были бы.
Предварительно, раненая девушка скончалась в больнице. О состоянии подростка пока ничего не известно. А нападавшего задержали. Им оказался 26-летний местный житель Владислав К.