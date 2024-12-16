Только 11% семей в Ростовской области могут позволить себе кредит на дешевую машину

Крупнейшие мегаполисы, Москва и Санкт-Петербург, заняли 6 и 10 места по России. В Москве самую дешевую машину могут взять в кредит треть семей (37,1%), в Санкт-Петербурге — чуть меньше (28,9%). А если говорить о транспорте чуть дороже (за 2,9 миллиона рублей), то процент семей снижается до 17,7 и 10,4 соответственно.