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Posted 16 декабря, 11:35

Published 16 декабря, 11:35

Modified 16 декабря, 11:37

Updated 16 декабря, 11:37

Самое дешевое авто в кредит могут позволить лишь 11% семей в Ростовской области

Только 11% семей в Ростовской области могут позволить себе кредит на дешевую машину

16 декабря 2024, 11:35
Фото: rostovgazeta.ru. Самое дешевое авто в кредит могут позволить лишь 11% семей в Ростовской области
Только каждая десятая семья (11,2%) в Ростовской области может позволить себе взять в кредит самую дешевую машину стоимостью около 1,2 миллиона рублей. А если речь идет об авто средней стоимости (около 2,9 миллиона рублей), то число покупателей снижается почти в четыре раза — до 3%.

Рейтинг подготовило РИА «Новости». Согласно этим данным, Ростовская область занимает 55 место среди регионов России по числу семей, которые могут взять машину в кредит. Наибольший показатель из субъектов Южного федерального округа оказался в Астраханской области — 12,2% семей могут оформить кредит на авто за 1,2 миллиона рублей и 3,9% — на авто за 2,9 миллиона рублей. В общем списке регион занял 49 место. Краснодарский край разместился на 53-м (11,6% и 3,2% семей соответственно).

Меньше всего в ЮФО возможность купить автомобиль в Республиках Калмыкия (4,2% и меньше 1% семей), Крым (6,8% и 1,7%) и Адыгея (8,1%, 1,7%).

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Крупнейшие мегаполисы, Москва и Санкт-Петербург, заняли 6 и 10 места по России. В Москве самую дешевую машину могут взять в кредит треть семей (37,1%), в Санкт-Петербурге — чуть меньше (28,9%). А если говорить о транспорте чуть дороже (за 2,9 миллиона рублей), то процент семей снижается до 17,7 и 10,4 соответственно.

В тройке лидеров, как и во многих других рейтингах о достатке граждан, остаются Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ. Там дешевые машины покупают если не половина, то больше 40% семей, а авто средней стоимости — от 18% до 26% семей.

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