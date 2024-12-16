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Posted 16 декабря, 17:53

Published 16 декабря, 17:53

Modified 16 декабря, 17:55

Updated 16 декабря, 17:55

У берегов реки обнаружили труп пожилого рыбака в Ростовской области

Труп пожилого рыбака нашли у берегов реки в Ростовской области

16 декабря 2024, 17:53
Фото: Изображение Midjourney. У берегов реки обнаружили труп пожилого рыбака в Ростовской области
В хуторе Дугино погиб пенсионер, который не вернулся домой с рыбалки, информирует МЧС России по Ростовской области.

Инцидент произошел в хуторе Дугино Азовского района Ростовской области. Известно, что 88-летний мужчина вышел из дома днем и отправился на рыбалку. Обычно он возвращался к близким еще до наступления темноты, но в этот раз он не появился, поэтому родственники пенсионера забили тревогу. Они отправились самостоятельно искать рыбака.

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Через какое-то время мужчину удалось найти мертвым в нескольких метрах от берега реки.

До этого другой житель Ростовской области тоже решил отправиться на рыбалку. Он остался жив, но его задержала полиция. Улов мужчины нанес ущерб биоресурсам Таганрогского залива в размере двух миллионов рублей.

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