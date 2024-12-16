Труп пожилого рыбака нашли у берегов реки в Ростовской области

Posted 16 декабря, 17:53
Published 16 декабря, 17:53
Modified 16 декабря, 17:55
Updated 16 декабря, 17:55
Инцидент произошел в хуторе Дугино Азовского района Ростовской области. Известно, что 88-летний мужчина вышел из дома днем и отправился на рыбалку. Обычно он возвращался к близким еще до наступления темноты, но в этот раз он не появился, поэтому родственники пенсионера забили тревогу. Они отправились самостоятельно искать рыбака.
Через какое-то время мужчину удалось найти мертвым в нескольких метрах от берега реки.
До этого другой житель Ростовской области тоже решил отправиться на рыбалку. Он остался жив, но его задержала полиция. Улов мужчины нанес ущерб биоресурсам Таганрогского залива в размере двух миллионов рублей.