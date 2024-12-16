Упавшая посреди дороги фура спровоцировала пробку на Северном обходе в Ростове

ДТП случилось утром 16 декабря в районе поворота к поселку Щепкино. В результате аварии на Северном обходе образовалась пробка. Протяженность затора, по данным на 10.00 мск, составляет более двух с половиной километров. В «Яндекс.Картах» указывается, что это расстояние можно сейчас проехать за 20 минут.