Упавшая посреди дороги фура спровоцировала пробку на Северном обходе в Ростове

Posted 16 декабря, 07:11
Published 16 декабря, 07:11
Modified 16 декабря, 07:13
Updated 16 декабря, 07:13
ДТП случилось утром 16 декабря в районе поворота к поселку Щепкино. В результате аварии на Северном обходе образовалась пробка. Протяженность затора, по данным на 10.00 мск, составляет более двух с половиной километров. В «Яндекс.Картах» указывается, что это расстояние можно сейчас проехать за 20 минут.
Очевидно, скорость движения в пробке не превышает и 10 километров в час. Поэтому водителям лучше заранее найти альтернативный маршрут, чтобы не потерять время в заторе.
Официальной информации об аварии пока нет.
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