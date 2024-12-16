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Posted 16 декабря, 07:11

Published 16 декабря, 07:11

Modified 16 декабря, 07:13

Updated 16 декабря, 07:13

Упавшая посреди дороги фура спровоцировала пробку на Северном обходе в Ростове

Упавшая посреди дороги фура спровоцировала пробку на Северном обходе в Ростове

16 декабря 2024, 07:11
Фото: 71.mchs.gov.ru/иллюстрация. видео t.me/glavnyi_rostov. Упавшая посреди дороги фура спровоцировала пробку на Северном обходе в Ростове
В Ростове на Северном обходе растет огромная пробка из-за фуры, завалившейся на бок. Большегруз заблокировал сразу несколько полос для движения.

ДТП случилось утром 16 декабря в районе поворота к поселку Щепкино. В результате аварии на Северном обходе образовалась пробка. Протяженность затора, по данным на 10.00 мск, составляет более двух с половиной километров. В «Яндекс.Картах» указывается, что это расстояние можно сейчас проехать за 20 минут.

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Очевидно, скорость движения в пробке не превышает и 10 километров в час. Поэтому водителям лучше заранее найти альтернативный маршрут, чтобы не потерять время в заторе.

Официальной информации об аварии пока нет.

Накануне днем водитель фуры устроил смертельную аварию на трассе Ростов — Волгодонск.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#ДТП#Авария#Северный обход#Пробка#Фура#Скорость движения
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