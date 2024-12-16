Урбанист оценил итоги 2024 года в ростовской инфраструктуре

Posted 16 декабря, 13:33
Published 16 декабря, 13:33
Modified 16 декабря, 13:35
Updated 16 декабря, 13:35
По мнению ростовского урбаниста Артемия Зайцева, 2024 год можно назвать благополучным для города.
«За 8 миллиардов государственных денег был построен канализационный коллектор №62 от старого аэропорта на левый берег. За счёт государства в Левенцовке были построены школы. За счёт льготного кредита был построен первый этап Западной хорды», — поясняет эксперт.
Урбанист добавляет, что за счёт выделенных государством 17 миллиардов рублей и льготного кредита суммой 44 миллиарда рублей продолжается строительство трамвая.
«Промышленность получила субсидии. Строится производство ноутбуков. В 2024 году Ростсельмаш открыл тракторный завод. Частный инвестор запустил Центральный областной автовокзал, везде продолжается строительство жилья», — подвел итоги года Артемий Зайцев.
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