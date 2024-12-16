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Posted 16 декабря, 13:33

Published 16 декабря, 13:33

Modified 16 декабря, 13:35

Updated 16 декабря, 13:35

Урбанист оценил итоги 2024 года в ростовской инфраструктуре

Урбанист оценил итоги 2024 года в ростовской инфраструктуре

16 декабря 2024, 13:33
Фото: rostov-gorod.ru. Урбанист оценил итоги 2024 года в ростовской инфраструктуре
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Эксклюзив
В Ростове-на-Дону завершились многие начатые проекты, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Артемий Зайцев.

По мнению ростовского урбаниста Артемия Зайцева, 2024 год можно назвать благополучным для города.

«За 8 миллиардов государственных денег был построен канализационный коллектор №62 от старого аэропорта на левый берег. За счёт государства в Левенцовке были построены школы. За счёт льготного кредита был построен первый этап Западной хорды», — поясняет эксперт.

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Урбанист добавляет, что за счёт выделенных государством 17 миллиардов рублей и льготного кредита суммой 44 миллиарда рублей продолжается строительство трамвая.

за счёт выделенных государством 17 миллиардов рублей и льготного кредита суммой 44 миллиарда рублей продолжается строительство трамваяза счёт выделенных государством 17 миллиардов рублей и льготного кредита суммой 44 миллиарда рублей продолжается строительство трамвая
за счёт выделенных государством 17 миллиардов рублей и льготного кредита суммой 44 миллиарда рублей продолжается строительство трамвая. Фото: donland.ru

«Промышленность получила субсидии. Строится производство ноутбуков. В 2024 году Ростсельмаш открыл тракторный завод. Частный инвестор запустил Центральный областной автовокзал, везде продолжается строительство жилья», — подвел итоги года Артемий Зайцев.

Ранее RostovGazeta писала о том, что на подростка из Батайска завели дело за ложь о «минировании» школы Новосибирска.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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