В больнице Ростова скончалась девушка, на которую напал незнакомец с ножом

Страшное ЧП случилось около 17.00 мск 16 декабря на улице Венеры. Мужчина в сером худи зашел в подъезд одной из многоэтажек вслед за девушкой. Оставшись с ней наедине, незнакомец набросился с ножом на беззащитную горожанку. Девушка пыталась сопротивляться, но преступник был сильнее. Когда жертва осталась неподвижно лежать на полу, он вышел из подъезда. По словам очевидцев, он направился к улице Орбитальной.