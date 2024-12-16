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Posted 16 декабря, 19:47

Published 16 декабря, 19:47

Modified 16 декабря, 22:07

Updated 16 декабря, 22:07

В больнице Ростова скончалась девушка, на которую напали с ножом

В больнице Ростова скончалась девушка, на которую напал незнакомец с ножом

16 декабря 2024, 19:47
Фото: 1MI. В больнице Ростова скончалась девушка, на которую напали с ножом
Сюжет
Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
По информации telegram-канала SHOT, получившая ножевые ранения девушка скончалась в больнице Ростова. Судя по кадрам, нападавший нанес не меньше десятка ударов. Врачи не смогли спасти пострадавшую.

Страшное ЧП случилось около 17.00 мск 16 декабря на улице Венеры. Мужчина в сером худи зашел в подъезд одной из многоэтажек вслед за девушкой. Оставшись с ней наедине, незнакомец набросился с ножом на беззащитную горожанку. Девушка пыталась сопротивляться, но преступник был сильнее. Когда жертва осталась неподвижно лежать на полу, он вышел из подъезда. По словам очевидцев, он направился к улице Орбитальной.

— Я в шоке! — пишут в комментариях ростовчане. — Средь белого дня в подъезде она орала бедная как ненормальная и никто вышел из квартиры!
Задержанный в Ростове мужчина напал с ножом на школьника
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В тот же день камера видеонаблюдение зафиксировала еще одно нападение. Мужчина наносил удары ножом школьнику, который ждал лифт. О состоянии мальчика пока ничего не известно.

Вечером правоохранители задержали мужчину. Эту информацию подтвердили в МВД России.

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