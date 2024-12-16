В больнице Ростова скончалась девушка, на которую напал незнакомец с ножом

Posted 16 декабря, 19:47
Published 16 декабря, 19:47
Modified 16 декабря, 22:07
Updated 16 декабря, 22:07
Страшное ЧП случилось около 17.00 мск 16 декабря на улице Венеры. Мужчина в сером худи зашел в подъезд одной из многоэтажек вслед за девушкой. Оставшись с ней наедине, незнакомец набросился с ножом на беззащитную горожанку. Девушка пыталась сопротивляться, но преступник был сильнее. Когда жертва осталась неподвижно лежать на полу, он вышел из подъезда. По словам очевидцев, он направился к улице Орбитальной.
— Я в шоке! — пишут в комментариях ростовчане. — Средь белого дня в подъезде она орала бедная как ненормальная и никто вышел из квартиры!
В тот же день камера видеонаблюдение зафиксировала еще одно нападение. Мужчина наносил удары ножом школьнику, который ждал лифт. О состоянии мальчика пока ничего не известно.
Вечером правоохранители задержали мужчину. Эту информацию подтвердили в МВД России.