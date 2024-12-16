В лобовом ДТП на трассе в Ростовской области пострадал трехлетний ребенок

Posted 16 декабря, 06:48
Published 16 декабря, 06:48
Modified 16 декабря, 06:50
Updated 16 декабря, 06:50
По информации региональной Госавтоинспекции, 41-летний водитель LADA Kalina ехал по трассе от М-4 «Дон» к станции Лихой. На 2-м километре дороги он не справился с управлением. Легковушку выбросило на встречную полосу, по которой двигалась другая LADA Kalina под управлением 51-летнего мужчины.
Избежать столкновения не удалось. Машины на полном ходу влетели друг в друга. От сильного удара одна из них вылетела с трассы. Оба автомобиля превратились в груду металлолома.
— В результате ДТП травмы получили пассажиры одной из машин в возрасте 43 лет и 3 годиков, а также 51-летний водитель второго автомобиля и его 50-летний пассажир.
Судя по кадрам с места аварии, причиной происшествия могла стать слякоть или гололед на трассе.
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