В лобовом ДТП на трассе в Ростовской области пострадал трехлетний ребенок

По информации региональной Госавтоинспекции, 41-летний водитель LADA Kalina ехал по трассе от М-4 «Дон» к станции Лихой. На 2-м километре дороги он не справился с управлением. Легковушку выбросило на встречную полосу, по которой двигалась другая LADA Kalina под управлением 51-летнего мужчины.