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Posted 16 декабря, 06:48

Published 16 декабря, 06:48

Modified 16 декабря, 06:50

Updated 16 декабря, 06:50

В лобовом ДТП на трассе в Ростовской области пострадал трехлетний ребенок

В лобовом ДТП на трассе в Ростовской области пострадал трехлетний ребенок

16 декабря 2024, 06:48
Фото: Видео тг канал «Полсдушано в Каменске». 1MI. В лобовом ДТП на трассе в Ростовской области пострадал трехлетний ребенок
В результате аварии на трассе в Ростовской области пострадали четыре человека, включая 3-летнего ребенка. ДТП случилось около полудня 15 декабря в районе станции Лихой.

По информации региональной Госавтоинспекции, 41-летний водитель LADA Kalina ехал по трассе от М-4 «Дон» к станции Лихой. На 2-м километре дороги он не справился с управлением. Легковушку выбросило на встречную полосу, по которой двигалась другая LADA Kalina под управлением 51-летнего мужчины.

Избежать столкновения не удалось. Машины на полном ходу влетели друг в друга. От сильного удара одна из них вылетела с трассы. Оба автомобиля превратились в груду металлолома.

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Видео: тг канал «Полсдушано в Каменске». 1MI. В лобовом ДТП на трассе в Ростовской области пострадал трехлетний ребенок
— В результате ДТП травмы получили пассажиры одной из машин в возрасте 43 лет и 3 годиков, а также 51-летний водитель второго автомобиля и его 50-летний пассажир.

Судя по кадрам с места аварии, причиной происшествия могла стать слякоть или гололед на трассе.

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