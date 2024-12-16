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Posted 16 декабря, 10:57

Published 16 декабря, 10:57

Modified 16 декабря, 10:59

Updated 16 декабря, 10:59

В МВД по Ростовской области прокомментировали задержание замначальника УЭБиПК

В МВД по Ростовской области сделали заявление о задержании замначальника УЭБиПК

16 декабря 2024, 10:57
Фото: 1MI. В МВД по Ростовской области прокомментировали задержание замначальника УЭБиПК

В МВД по Ростовской области прокомментировали задержание замначальника УЭБиПК

Появился официальный комментарий относительно задержания высокопоставленного полицейского. Замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции проверяют на причастность к противоправным действиям, заявили в ГУ МВД по Ростовской области.

О задержании полковника МВД Сергея Глазырина стало известно 13 декабря. Высокопоставленного правоохранителя, по данным местных СМИ, подозревали в коррупции. Позже появилась информация о том, что он стал фигурантом дела о превышении полномочий.

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По данным 1RND, замначальника УЭБиПК якобы покровительствовал незаконным ларькам, с которыми власти Ростова борются из года в год и регулярно проводят рейды. Предположительно, он даже пытался легализовать этот бизнес.

— Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При установлении причастности сотрудника к противоправным действиям, он понесёт наказание в установленном законом порядке, — отчитались в пресс-службе ведомства.
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