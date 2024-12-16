В МВД по Ростовской области сделали заявление о задержании замначальника УЭБиПК

Posted 16 декабря, 10:57
Published 16 декабря, 10:57
Modified 16 декабря, 10:59
Updated 16 декабря, 10:59
О задержании полковника МВД Сергея Глазырина стало известно 13 декабря. Высокопоставленного правоохранителя, по данным местных СМИ, подозревали в коррупции. Позже появилась информация о том, что он стал фигурантом дела о превышении полномочий.
По данным 1RND, замначальника УЭБиПК якобы покровительствовал незаконным ларькам, с которыми власти Ростова борются из года в год и регулярно проводят рейды. Предположительно, он даже пытался легализовать этот бизнес.
— Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При установлении причастности сотрудника к противоправным действиям, он понесёт наказание в установленном законом порядке, — отчитались в пресс-службе ведомства.