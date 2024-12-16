rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 19:51

Published 16 декабря, 19:51

Modified 16 декабря, 22:07

Updated 16 декабря, 22:07

В МВД сообщили, сколько человек пострадали в Ростове-на-Дону от рук мужчины с ножом

В МВД сообщили, сколько человек пострадали в Ростове-на-Дону от рук маньяка с ножом

16 декабря 2024, 19:51
Фото: rostovgazeta.ru. В МВД сообщили, сколько человек пострадали в Ростове-на-Дону от рук мужчины с ножом

От рук неадекватного мужчины с ножом в Ростове пострадали два человека

Сюжет
Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
Мужчина напал с ножом на девушку и подростка в подъездах жилых домов в Ростове-на-Дону, видео с камер появилось в телеграм-каналах.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который напал с ножом на подростка и девушку в подъездах многоквартирных домов в северной части города в Ростове. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила задержание и сообщила, что количество пострадавших будет уточняться.

До этого в СМИ появились видео нападений с камер, установленных в подъездах. На одном из них мужчина нападает с ножом на девушку и наносит ей не менее 10 ударов, а на другом его жертвой становится подросток, с которым нападавший вошел вместе в подъезд.

В больнице Ростова скончалась девушка, на которую напал незнакомец с ножом
Узнать подробнее

По сообщениям телеграм-каналов, девушка скончалась в больнице. О состоянии мальчика ничего не известно.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что подозреваемый напал на двоих человек

Читайте также:
Школьники в Краснодаре получили ножевые ранения после конфликта со сверстникомМужчина перехватил радиочастоту аэропорта Ростова и пугал диспетчеров дронамиГлаву Минтранса в Ростове поймали с миллионами, а Таганрог в шоке из-за смерти малыша
#Общество#Ростов-на-Дону#Полиция#Задержание#Нападения на девушек в Ростове#Нападения#Происшествия#Маньяк#Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика