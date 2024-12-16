В МВД сообщили, сколько человек пострадали в Ростове-на-Дону от рук маньяка с ножом

Posted 16 декабря, 19:51
Published 16 декабря, 19:51
Modified 16 декабря, 22:07
Updated 16 декабря, 22:07
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который напал с ножом на подростка и девушку в подъездах многоквартирных домов в северной части города в Ростове. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила задержание и сообщила, что количество пострадавших будет уточняться.
До этого в СМИ появились видео нападений с камер, установленных в подъездах. На одном из них мужчина нападает с ножом на девушку и наносит ей не менее 10 ударов, а на другом его жертвой становится подросток, с которым нападавший вошел вместе в подъезд.
По сообщениям телеграм-каналов, девушка скончалась в больнице. О состоянии мальчика ничего не известно.
В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что подозреваемый напал на двоих человек