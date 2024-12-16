rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 12:24

Published 16 декабря, 12:24

Modified 16 декабря, 12:26

Updated 16 декабря, 12:26

В Ростове-на-Дону введут ограничение движения на трех улицах с 9 января

В Ростове-на-Дону введут ограничение движения на трех улицах с 9 января

16 декабря 2024, 12:24
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону введут ограничение движения на трех улицах с 9 января
В Ростове-на-Дону из-за ряда работ на подземных коммуникациях будут введены ограничения на передвижение пешеходов и автомобилей. Сведения опубликованы на сайте городской администрации.

Так, с 9 января 2025 года начнутся подземные работы по проспекту Театральному и улице Текучева. В связи с этим транспортные средства не смогут проехать по дороге вблизи площади Химиков.

В этот же день коммунальщики начнут работы на газопроводе в центре Ростова-на-Дону. Из-за этого пешеходы не смогут ходить по южной стороне улицы Максима Горького, а именно около здания №204. Оба ограничения будут действовать до 28 февраля 2025 года.

На Красноармейкой в Ростове-на-Дону сбили мужчину, перебегавшего дорогу
Узнать подробнее

А 11 января 2025 года работы на подземных коммуникациях начнутся в Пролетарском районе. Водителям будет запрещен проезд по пересечению улиц 33-я Линия и Городовикова. Ограничение продлится месяц — до 11 февраля.

Ранее штрафы за проезд грузовиков через Ростов-на-Дону увеличили сразу в 10 раз.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону ограничили проезд по улицам Страны Советов и ОрджоникидзеНа двух улицах в центре Ростова-на-Дону запретят остановку автомобилейЧетыре улицы перекроют в центре Ростова до конца года
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Ограничения#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобили#Ограничения движения#Пешеход
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика