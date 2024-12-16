В Ростове-на-Дону введут ограничение движения на трех улицах с 9 января

В этот же день коммунальщики начнут работы на газопроводе в центре Ростова-на-Дону. Из-за этого пешеходы не смогут ходить по южной стороне улицы Максима Горького, а именно около здания №204. Оба ограничения будут действовать до 28 февраля 2025 года.