В Ростове-на-Дону введут ограничение движения на трех улицах с 9 января

Posted 16 декабря, 12:24
Published 16 декабря, 12:24
Modified 16 декабря, 12:26
Updated 16 декабря, 12:26
Так, с 9 января 2025 года начнутся подземные работы по проспекту Театральному и улице Текучева. В связи с этим транспортные средства не смогут проехать по дороге вблизи площади Химиков.
В этот же день коммунальщики начнут работы на газопроводе в центре Ростова-на-Дону. Из-за этого пешеходы не смогут ходить по южной стороне улицы Максима Горького, а именно около здания №204. Оба ограничения будут действовать до 28 февраля 2025 года.
А 11 января 2025 года работы на подземных коммуникациях начнутся в Пролетарском районе. Водителям будет запрещен проезд по пересечению улиц 33-я Линия и Городовикова. Ограничение продлится месяц — до 11 февраля.
Ранее штрафы за проезд грузовиков через Ростов-на-Дону увеличили сразу в 10 раз.