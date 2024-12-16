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Posted 16 декабря, 18:51

Published 16 декабря, 18:51

Modified 16 декабря, 22:08

Updated 16 декабря, 22:08

В Ростове задержали мужчину, напавшего с ножом на девушку

В Ростове задержали мужчину, напавшего с ножом на девушку

16 декабря 2024, 18:51
Фото: 1MI. В Ростове задержали мужчину, напавшего с ножом на девушку
Сюжет
Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
В соцсетях появились кадры нападения на девушку в Ростове-на-Дону. Мужчина набросился с ножом на беззащитную прохожую, когда она вошла в подъезд одного из домов на улице Венеры. По информации telegram-канала Don Mash, подозреваемого уже задержали, но он якобы успел напасть еще на нескольких человек.

Автор поста утверждает, что после происшествия на улице Венеры неизвестный ушел в сторону Орбитальной. Кроме того, это может быть не единственный случай за сутки. Предположительно, он же пытался ударить ножом еще несколько человек.

Нападение 16 декабря произошло прямо перед камерой видеонаблюдения. Поэтому правоохранители быстро нашли подозреваемого. На кадрах — момент его задержания.

Видео: тг Don Mash. В Ростове задержали мужчину, напавшего с ножом на девушку
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— Даже переодеться не додумался, — отметили в комментариях ростовчане. — Молодец, облегчил работу сотрудникам.
— Неужели соседи не слышали криков? — удивились другие.

В ГУ МВД по Ростовской области пока не давали официального комментария по поводу случившегося.

Ранее в соцсетях была информация о нападении на девушку в районе Центрального рынка, однако данные не подтвердились.

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