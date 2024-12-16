В Ростове задержали мужчину, напавшего с ножом на девушку

В соцсетях появились кадры нападения на девушку в Ростове-на-Дону. Мужчина набросился с ножом на беззащитную прохожую, когда она вошла в подъезд одного из домов на улице Венеры. По информации telegram-канала Don Mash, подозреваемого уже задержали, но он якобы успел напасть еще на нескольких человек.

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