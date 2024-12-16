В Ростове задержали мужчину, напавшего с ножом на девушку

Posted 16 декабря, 18:51
Published 16 декабря, 18:51
Modified 16 декабря, 22:08
Updated 16 декабря, 22:08
Автор поста утверждает, что после происшествия на улице Венеры неизвестный ушел в сторону Орбитальной. Кроме того, это может быть не единственный случай за сутки. Предположительно, он же пытался ударить ножом еще несколько человек.
Нападение 16 декабря произошло прямо перед камерой видеонаблюдения. Поэтому правоохранители быстро нашли подозреваемого. На кадрах — момент его задержания.
— Даже переодеться не додумался, — отметили в комментариях ростовчане. — Молодец, облегчил работу сотрудникам.
— Неужели соседи не слышали криков? — удивились другие.
В ГУ МВД по Ростовской области пока не давали официального комментария по поводу случившегося.
Ранее в соцсетях была информация о нападении на девушку в районе Центрального рынка, однако данные не подтвердились.