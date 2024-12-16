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Posted 16 декабря, 04:30

Published 16 декабря, 04:30

Modified 16 декабря, 04:30

Updated 16 декабря, 04:30

Ветеринар из Ростова Атаманчук рассказал, как на собак влияет работа в рекламе

Ветеринар из Ростова Атаманчук рассказал, как на собак влияет работа в рекламе

16 декабря 2024, 04:30
Фото: Нейросеть. Ветеринар из Ростова Атаманчук рассказал, как на собак влияет работа в рекламе
В некоторых крупных городах России появился новый вид рекламы — с помощью собак. Рекламодателям предлагают выгул питомцев на фоне баннеров среди целевой аудитории. Сколько стоит такая услуга и как работа в рекламе сказывается на животных, читайте в материале RostovGazeta.

Для тех, кто хочет продвигать свои товары или услуги, появилась необычная реклама. За 50 тысяч рублей предлагают выгуливать трех разных собак в местах, где ходит целевая аудитория рекламодателя. В стоимость входит 15 прогулок, а также изготовление костюмов и рекламных баннеров. Как сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на создателя сервиса, такой способ моментально привлечет внимание прохожих, а вирусный эффект будет гарантирован.

Как эта «работа» влияет на самих животных, сказать наверняка затруднительно. По мнению экспертов, существует много нюансов, которые повлияют на ответ на этот вопрос.

— Все зависит от того, где располагается место выгула, какие предполагаемые маршруты. На примере Ростова, просто гулять в центре города — это одно, а везти животное в центр из Северного района — уже другое, — считает специалист ветклиники «Центр» Егор Атаманчук.
Новые маршруты могут показаться собаке пугающими и непонятнымиНовые маршруты могут показаться собаке пугающими и непонятными
Новые маршруты могут показаться собаке пугающими и непонятными. Фото: 1MI

Опытные владельцы животных тоже придерживаются такой позиции. По словам хозяев собак, обычно их питомцы гуляют по определенной, привычной для них территории. А вот новые маршруты могут показаться пугающими и непонятными.

— Есть определенный ритуал, по которому он меня ведет, — поделилась хозяйка цвергшнауцера по кличке Марик Юлия Кузнецова. — Вот он привык бывать в том месте во время прогулок, и мы не можем вернуться домой, пока не зайдем туда. Марик обязательно меня туда поведет. С питомцами важно гулять, выделять на это отдельное время, а не просто брать с собой в магазины и по делам.

Следовательно, если ради рекламы животным придется постоянно бывать в разных местах, у них может появиться стресс. В разнообразии нет ничего плохого, когда оно в меру. Небольшой процент новых мест в привычном маршруте собаки пойдет только на пользу: четвероногие постепенно узнают что-то новое, развиваются. Но если маршруты постоянно сменяются, ситуация становится стрессовой для собаки.

Животных нужно постепенно приучать ездить на транспортеЖивотных нужно постепенно приучать ездить на транспорте
Животных нужно постепенно приучать ездить на транспорте. Фото: 1MI
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Отдельное внимание стоит уделить и способу передвижения. Если предполагаются поездки в разные районы города, то помимо стресса от новых маршрутов, собаки могут перенервничать и в транспорте. Некоторые начинают дрожать, стоит лишь завести их в автобус или посадить в такси. Многое зависит от того, насколько питомец привык бывать в конкретном транспорте. Как и в случае с самой прогулкой, животных нужно постепенно приучать ездить на чем-либо.

— Важно учитывать, как конкретная собака переносит поездки и выгул на новой территории. Это все спорный момент, — добавил ветеринар Егор Атаманчук. — С точки зрения физиологии, для собаки это просто прогулка в костюме, пошитом индивидуально на нее. Ничего такого в принципе нет.

Кроме того, многое зависит от того, сколько по времени эксплуатируют животное, в каком графике его выгуливают и какое у него здоровье на данный момент. В основном роль «рекламщика» подойдет, скорее всего, активному четвероногому.

Собаки не любят костюмы, это доставляет им дискомфортСобаки не любят костюмы, это доставляет им дискомфорт
Собаки не любят костюмы, это доставляет им дискомфорт. Фото: Изображение Midjourney

Среди минусов можно выделить следующие:

  • костюм — мало кто из собак любит одеваться, это доставляет им дискомфорт. Хотя в случае с некоторыми породами в обычной жизни без костюма не обойтись в холодное время года;
  • новые маршруты — частая смена локаций вызывает стресс у собак;
  • поездки на транспорте — в автобусах или на такси питомцам может быть некомфортно.

В целом сложно назвать такую эксплуатацию животных издевательством над ними. Если владельцы, затеявшие бизнес на рекламе с собаками, учитывают эти нюансы и заботятся о том, чтобы питомцы не нервничали, то идея вполне безобидная. Главное, чтобы продолжительность прогулки соответствовала физиологическим особенностям и потребностям, чтобы «рекламщик» не переутомился.

Ранее стало известно о брекетах для собак, которые в последнее время стали очень популярны. С какой целью их ставят питомцам, чем это может быть чревато и действительно ли стоит бить тревогу из-за модной процедуры, RostovGazeta узнала у ветеринара из Ростова-на-Дону.

Вирусный эффект рекламы на собаках обеспеченВирусный эффект рекламы на собаках обеспечен
Вирусный эффект рекламы на собаках обеспечен. Фото: Изображение Midjourney
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