Ветеринар из Ростова Атаманчук рассказал, как на собак влияет работа в рекламе

Отдельное внимание стоит уделить и способу передвижения. Если предполагаются поездки в разные районы города, то помимо стресса от новых маршрутов, собаки могут перенервничать и в транспорте. Некоторые начинают дрожать, стоит лишь завести их в автобус или посадить в такси. Многое зависит от того, насколько питомец привык бывать в конкретном транспорте. Как и в случае с самой прогулкой, животных нужно постепенно приучать ездить на чем-либо.