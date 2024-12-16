Ветеринар из Ростова Атаманчук рассказал, как на собак влияет работа в рекламе

Posted 16 декабря, 04:30
Published 16 декабря, 04:30
Modified 16 декабря, 04:30
Updated 16 декабря, 04:30
Для тех, кто хочет продвигать свои товары или услуги, появилась необычная реклама. За 50 тысяч рублей предлагают выгуливать трех разных собак в местах, где ходит целевая аудитория рекламодателя. В стоимость входит 15 прогулок, а также изготовление костюмов и рекламных баннеров. Как сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на создателя сервиса, такой способ моментально привлечет внимание прохожих, а вирусный эффект будет гарантирован.
Как эта «работа» влияет на самих животных, сказать наверняка затруднительно. По мнению экспертов, существует много нюансов, которые повлияют на ответ на этот вопрос.
— Все зависит от того, где располагается место выгула, какие предполагаемые маршруты. На примере Ростова, просто гулять в центре города — это одно, а везти животное в центр из Северного района — уже другое, — считает специалист ветклиники «Центр» Егор Атаманчук.
Опытные владельцы животных тоже придерживаются такой позиции. По словам хозяев собак, обычно их питомцы гуляют по определенной, привычной для них территории. А вот новые маршруты могут показаться пугающими и непонятными.
— Есть определенный ритуал, по которому он меня ведет, — поделилась хозяйка цвергшнауцера по кличке Марик Юлия Кузнецова. — Вот он привык бывать в том месте во время прогулок, и мы не можем вернуться домой, пока не зайдем туда. Марик обязательно меня туда поведет. С питомцами важно гулять, выделять на это отдельное время, а не просто брать с собой в магазины и по делам.
Следовательно, если ради рекламы животным придется постоянно бывать в разных местах, у них может появиться стресс. В разнообразии нет ничего плохого, когда оно в меру. Небольшой процент новых мест в привычном маршруте собаки пойдет только на пользу: четвероногие постепенно узнают что-то новое, развиваются. Но если маршруты постоянно сменяются, ситуация становится стрессовой для собаки.
Отдельное внимание стоит уделить и способу передвижения. Если предполагаются поездки в разные районы города, то помимо стресса от новых маршрутов, собаки могут перенервничать и в транспорте. Некоторые начинают дрожать, стоит лишь завести их в автобус или посадить в такси. Многое зависит от того, насколько питомец привык бывать в конкретном транспорте. Как и в случае с самой прогулкой, животных нужно постепенно приучать ездить на чем-либо.
— Важно учитывать, как конкретная собака переносит поездки и выгул на новой территории. Это все спорный момент, — добавил ветеринар Егор Атаманчук. — С точки зрения физиологии, для собаки это просто прогулка в костюме, пошитом индивидуально на нее. Ничего такого в принципе нет.
Кроме того, многое зависит от того, сколько по времени эксплуатируют животное, в каком графике его выгуливают и какое у него здоровье на данный момент. В основном роль «рекламщика» подойдет, скорее всего, активному четвероногому.
Среди минусов можно выделить следующие:
В целом сложно назвать такую эксплуатацию животных издевательством над ними. Если владельцы, затеявшие бизнес на рекламе с собаками, учитывают эти нюансы и заботятся о том, чтобы питомцы не нервничали, то идея вполне безобидная. Главное, чтобы продолжительность прогулки соответствовала физиологическим особенностям и потребностям, чтобы «рекламщик» не переутомился.
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