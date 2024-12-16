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Posted 16 декабря, 19:21

Published 16 декабря, 19:21

Modified 16 декабря, 22:08

Updated 16 декабря, 22:08

Стало известно о нападении задержанного мужчины на школьника в Ростове

Задержанный в Ростове мужчина напал с ножом на школьника

16 декабря 2024, 19:21
Фото: 1MI. Стало известно о нападении задержанного мужчины на школьника в Ростове
Сюжет
Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
Появились новые кадры нападения мужчины с ножом на людей в Ростове. На второй записи с видеокамеры в подъезде попал момент, когда незнакомец набросился на несовершеннолетнего. Кадры публикует telegram-канал BAZA.

Происшествие случилось 16 декабря в северной части города. На ролике видно, что мужчина вошел в подъезд вслед за подростком. Пока тот ждал лифт, неизвестный стал наносить удары ножом.

Когда мальчик упал, мужчина бросился к выходу из дома. Однако школьник поднялся на ноги и побежал следом. У двери подъезда агрессор снова схватился за нож, но ребенок чудом выбил его из рук.

По этическим соображениям мы RostovGazeta данное видео не публикует.

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Оставшись без оружия, подозреваемый вышел на улицу, а мальчик направился в квартиру.

— Это уже четвертая жертва, — утверждают в комментариях горожане.

Ранее появилось видео из подъезда дома на улице Венеры, где мужчина нанес минимум десяток ударов ножом девушке, а также кадры его задержания.

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