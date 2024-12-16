Задержанный в Ростове мужчина напал с ножом на школьника

Posted 16 декабря, 19:21
Published 16 декабря, 19:21
Modified 16 декабря, 22:08
Updated 16 декабря, 22:08
Происшествие случилось 16 декабря в северной части города. На ролике видно, что мужчина вошел в подъезд вслед за подростком. Пока тот ждал лифт, неизвестный стал наносить удары ножом.
Когда мальчик упал, мужчина бросился к выходу из дома. Однако школьник поднялся на ноги и побежал следом. У двери подъезда агрессор снова схватился за нож, но ребенок чудом выбил его из рук.
По этическим соображениям мы RostovGazeta данное видео не публикует.
Оставшись без оружия, подозреваемый вышел на улицу, а мальчик направился в квартиру.
— Это уже четвертая жертва, — утверждают в комментариях горожане.
Ранее появилось видео из подъезда дома на улице Венеры, где мужчина нанес минимум десяток ударов ножом девушке, а также кадры его задержания.