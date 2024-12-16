Затонувший в Керченском проливе танкер шел на зимовку в Ростовскую область

Posted 16 декабря, 09:43
Published 16 декабря, 09:43
Modified 16 декабря, 09:45
Updated 16 декабря, 09:45
Затонувший в Керченском проливе танкер «Волгонефть-212» должен был отправиться на зимовку в Ростовскую область, в Аксай, после завершения своего рейса и разгрузки нефти в порту «Кавказ».
Напомним, крушение танкера с нефтью произошло накануне, 15 декабря, из-за сильного шторма и слишком высоких волн ветхий корпус судна был поврежден и оно стало терпеть бедствие. Танкер следовал из Саратова с 4 тысячами тоннами мазута.
Из 13 членов экипажа спасли 12 человек, 21-летний механик погиб. Капитан судна и еще один член команды получили серьезные травмы и находятся в реанимации в больнице в Анапе.
Поврежденное судно было построено 15 декабря 1969 года.
Кроме танкера «Волгонефть-212» в проходе Керченского пролива в то же время потерпел крушение еще один танкер «Волгонефть-239».