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Posted 16 декабря, 09:43

Published 16 декабря, 09:43

Modified 16 декабря, 09:45

Updated 16 декабря, 09:45

Затонувший в Керченском проливе танкер шел на зимовку в Ростовскую область

Затонувший в Керченском проливе танкер шел на зимовку в Ростовскую область

16 декабря 2024, 09:43
Фото: 23.mchs.gov.ru/иллюстрация. видео МЧС РФ/Shot. Затонувший в Керченском проливе танкер шел на зимовку в Ростовскую область
Танкер «Волгонефть-212», затонувший в Керченском проливе после окончания рейса должен был отправиться на зимовку в Ростовскую область, сообщает сайт «Водный транспорт».

Затонувший в Керченском проливе танкер «Волгонефть-212» должен был отправиться на зимовку в Ростовскую область, в Аксай, после завершения своего рейса и разгрузки нефти в порту «Кавказ».

Напомним, крушение танкера с нефтью произошло накануне, 15 декабря, из-за сильного шторма и слишком высоких волн ветхий корпус судна был поврежден и оно стало терпеть бедствие. Танкер следовал из Саратова с 4 тысячами тоннами мазута.

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Из 13 членов экипажа спасли 12 человек, 21-летний механик погиб. Капитан судна и еще один член команды получили серьезные травмы и находятся в реанимации в больнице в Анапе.

Поврежденное судно было построено 15 декабря 1969 года.

Кроме танкера «Волгонефть-212» в проходе Керченского пролива в то же время потерпел крушение еще один танкер «Волгонефть-239».

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