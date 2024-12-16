Завод по производству бензина запустят в Ростовской области

Posted 16 декабря, 15:11
Published 16 декабря, 15:11
Modified 16 декабря, 15:13
Updated 16 декабря, 15:13
В Ростовской области планируют строительство комплекса, занимающегося производством автомобильного бензина. Для реализации задуманного «ОАО Новошахтинский завод нефтепродуктов» отправил на проверку всю необходимую проектную документацию и результаты инженерных изысканий.
В понедельник, 9 декабря государственная экспертиза вынесла положительное заключение.
Добавим, что застройщиком выступил сам Новошахтинский завод нефтепродуктов. Проектную документацию подготовили АО «Стройинжениринг», ПАО «ОНХП» и ООО «Промстройпроект.
Ранее Госэкспертиза одобрила третий этап реконструкции Донского магистрального канала. Подробнее о проекте в материале RostovGazeta.
До этого стало известно, сколько потратят на вторую очередь «Ростовского» кладбища.