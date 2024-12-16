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Posted 16 декабря, 15:11

Published 16 декабря, 15:11

Modified 16 декабря, 15:13

Updated 16 декабря, 15:13

В Ростовской области планируют начать выпуск бензина и дизельного топлива

Завод по производству бензина запустят в Ростовской области

16 декабря 2024, 15:11
Фото: 1MI. В Ростовской области планируют начать выпуск бензина и дизельного топлива
Госэкспертиза дала положительное заключение проекту строительства третьей очереди ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Решение опубликовано в системе ЕГРЗ.

В Ростовской области планируют строительство комплекса, занимающегося производством автомобильного бензина. Для реализации задуманного «ОАО Новошахтинский завод нефтепродуктов» отправил на проверку всю необходимую проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

В понедельник, 9 декабря государственная экспертиза вынесла положительное заключение.

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Добавим, что застройщиком выступил сам Новошахтинский завод нефтепродуктов. Проектную документацию подготовили АО «Стройинжениринг», ПАО «ОНХП» и ООО «Промстройпроект.

Ранее Госэкспертиза одобрила третий этап реконструкции Донского магистрального канала. Подробнее о проекте в материале RostovGazeta.

До этого стало известно, сколько потратят на вторую очередь «Ростовского» кладбища.

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