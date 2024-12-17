«А потом приватизируют?»: урбанист разнес план для общественного транспорта в Ростове

Posted 17 декабря, 06:24
Published 17 декабря, 06:24
Modified 17 декабря, 06:26
Updated 17 декабря, 06:26
«Но это не план развития, а план закупок автобусов, — отмечает Артемий Зайцев. — А сделать так, чтобы автобусы ходили по расписанию гораздо сложнее, чем просто выделить деньги на покупку новых».
Собеседник подчеркивает, что министерством транспорта в Ростовской области в 2023–2024 годах было приобретено 158 автобусов. А сейчас, со ссылкой на слова врио губернатора, хотят «обновить 210 автобусов, из них 100 в Ростове».
«Хорошо, что не обещают купить 75 электробусов. На них никаких денег не хватит. Но меня очень настораживают планы приватизации муниципальных автотранспортных предприятий», — констатирует урбанист.
Спикер объясняет, что унитарные предприятия на конкурентных рынках, созданные до 2020 года, подлежат ликвидации или реорганизации до начала нового 2025 года.
«То есть сейчас купят за государственный счет автобусы, а потом за три копейки отдадут их коммерсантам? Например, предприятие МУП МТК „Ростовпассажиртранс“ должно быть акционировано для дальнейшей приватизации в 2024 году. Знает ли об этих планах врио губернатора? А может быть так, что будущий собственник продаст все автобусы и застроит жильем автопарк?» — задается вопросами собеседник.
Урбанист подчеркивает, что прежде чем выходить с инициативой о покупке автобусов, хотелось бы изучить планы приватизации компаний.
«Единственное, что можно и нужно финансировать в опережающем объеме — это закупки троллейбусов и трамваев. Контактная сеть и рельсы — это неконкурентные условия, и закон о конкуренции на приватизацию электротранспорта не распространяется», — резюмирует эксперт.
Ранее, со ссылкой на слова урбаниста, RostovGazeta сообщала, почему в Ростове отсутствует необходимость в купленных электробусах.