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Posted 17 декабря, 06:24

Published 17 декабря, 06:24

Modified 17 декабря, 06:26

Updated 17 декабря, 06:26

Урбанист возмутился новым планом улучшения работы общественного транспорта в Ростове

«А потом приватизируют?»: урбанист разнес план для общественного транспорта в Ростове

17 декабря 2024, 06:24
Фото: Артемий Зайцев. rostovgazeta.ru. Урбанист возмутился новым планом улучшения работы общественного транспорта в Ростове

Урбанист раскритиковал план Минтранса для общественного транспорта в Ростове

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Эксклюзив
Урбанист Артемий Зайцев сообщил RostovGazeta, что под видом комплексного плана развития общественного транспорта, в Ростове разработали план госзакупки автобусов.

Напомним, что на проблемы с общественным транспортом уже давно жалуются ростовчане. Для улучшения ситуации врио губернатора Юрий Слюсарь поручил ответственным лицам разработать план. В Минтрансе отчитались, что план подготовили и по проблемным направлениям начали активную работу.

«Но это не план развития, а план закупок автобусов, — отмечает Артемий Зайцев. — А сделать так, чтобы автобусы ходили по расписанию гораздо сложнее, чем просто выделить деньги на покупку новых».
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Собеседник подчеркивает, что министерством транспорта в Ростовской области в 2023–2024 годах было приобретено 158 автобусов. А сейчас, со ссылкой на слова врио губернатора, хотят «обновить 210 автобусов, из них 100 в Ростове».

«Хорошо, что не обещают купить 75 электробусов. На них никаких денег не хватит. Но меня очень настораживают планы приватизации муниципальных автотранспортных предприятий», — констатирует урбанист.
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Спикер объясняет, что унитарные предприятия на конкурентных рынках, созданные до 2020 года, подлежат ликвидации или реорганизации до начала нового 2025 года.

«То есть сейчас купят за государственный счет автобусы, а потом за три копейки отдадут их коммерсантам? Например, предприятие МУП МТК „Ростовпассажиртранс“ должно быть акционировано для дальнейшей приватизации в 2024 году. Знает ли об этих планах врио губернатора? А может быть так, что будущий собственник продаст все автобусы и застроит жильем автопарк?» — задается вопросами собеседник.

Урбанист подчеркивает, что прежде чем выходить с инициативой о покупке автобусов, хотелось бы изучить планы приватизации компаний.

«Единственное, что можно и нужно финансировать в опережающем объеме — это закупки троллейбусов и трамваев. Контактная сеть и рельсы — это неконкурентные условия, и закон о конкуренции на приватизацию электротранспорта не распространяется», — резюмирует эксперт.

Ранее, со ссылкой на слова урбаниста, RostovGazeta сообщала, почему в Ростове отсутствует необходимость в купленных электробусах.

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