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Posted 17 декабря, 13:06

Published 17 декабря, 13:06

Modified 17 декабря, 13:08

Updated 17 декабря, 13:08

Бастрыкин заинтересовался делом маньяка, который зарезал девушку в Аксайском районе

Бастрыкин подключился к делу «ростовского маньяка», нападавшего с ножом в подъездах

17 декабря 2024, 13:06
Фото: sledcom.ru. Бастрыкин заинтересовался делом маньяка, который зарезал девушку в Аксайском районе

Бастрыкин подключился к делу «ростовского маньяка», напавшего на людей с ножом

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Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
Глава Следкома поручил доложить ему о расследовании дел в отношении маньяка из Ростовской области, который зарезал девушку и ранил подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 16 декабря в Ворошиловском районе Ростова 26-летний Владислав К. ударил ножом подростка в подъезде одного из домов, но тот оказал сопротивление и мужчина убежал. Также он напал на девушку в Аксайском районе. К сожалению, врачи не смогли ее спасти: она скончалась в больнице от ножевых ранений.

Сейчас подозреваемого задержали. Бастрыкин поручил региональному управлению СКР доложить ему информацию о ходе расследования.

Стало известно о состоянии школьника, пострадавшего от рук маньяка в Ростове
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Ранее стало известно о состоянии школьника, на которого напал маньяк.

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