Бастрыкин подключился к делу «ростовского маньяка», нападавшего с ножом в подъездах

Напомним, что 16 декабря в Ворошиловском районе Ростова 26-летний Владислав К. ударил ножом подростка в подъезде одного из домов, но тот оказал сопротивление и мужчина убежал. Также он напал на девушку в Аксайском районе. К сожалению, врачи не смогли ее спасти: она скончалась в больнице от ножевых ранений.