Житель Ростовской области наловил рыбы в Таганрогском заливе на 3,5 млн рублей

Posted 17 декабря, 12:42
Published 17 декабря, 12:42
Modified 17 декабря, 12:45
Updated 17 декабря, 12:45
Мужчина отправился на рыбалку недалеко от села Беглица Неклиновского района Ростовской области. Ему удалось поймать далеко не один килограмм судака и пиленгаса. Добычу он расфасовал по мешкам и положил в грузовой автомобиль.
Не успел он далеко отъехать от места рыбалки, как его задержали сотрудники погрануправления. По подсчетам правоохранителей, ущерб, нанесенный местным жителем биоресурсам Таганрогского залива превысил 3,5 миллиона рублей.
Добавим, что транспортное средство и рыба были изъяты. Сотрудники погрануправления проводят проверку.
Ранее труп пожилого рыбака нашли у берегов реки в Ростовской области.