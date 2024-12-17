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Posted 17 декабря, 12:42

Published 17 декабря, 12:42

Modified 17 декабря, 12:45

Updated 17 декабря, 12:45

Браконьера с уловом на 3,5 миллиона рублей задержали в Ростовской области

Житель Ростовской области наловил рыбы в Таганрогском заливе на 3,5 млн рублей

17 декабря 2024, 12:42
Фото: Pxhere. Браконьера с уловом на 3,5 миллиона рублей задержали в Ростовской области

Браконьера с уловом на 3,5 миллиона рублей задержали в Ростовской области

Житель Ростовской области выловил в Таганрогском заливе рыбы более чем на 3,5 миллиона рублей, сообщает «Ерш» со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ России по региону.

Мужчина отправился на рыбалку недалеко от села Беглица Неклиновского района Ростовской области. Ему удалось поймать далеко не один килограмм судака и пиленгаса. Добычу он расфасовал по мешкам и положил в грузовой автомобиль.

Не успел он далеко отъехать от места рыбалки, как его задержали сотрудники погрануправления. По подсчетам правоохранителей, ущерб, нанесенный местным жителем биоресурсам Таганрогского залива превысил 3,5 миллиона рублей.

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Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

Добавим, что транспортное средство и рыба были изъяты. Сотрудники погрануправления проводят проверку.

Ранее труп пожилого рыбака нашли у берегов реки в Ростовской области.

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