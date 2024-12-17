Депутаты городской Думы подвели итоги года и приняли бюджет на следующую трёхлетку

— Хотелось бы отметить, что бюджетом 2025 года не предусмотрены заимствования у кредитных организаций, и планируемый профицит бюджета будет направлен на погашение внутренних обязательств. Если говорить о структуре налоговых и неналоговых доходов, добавлю, что они приняты в 2025 году с превышением показателя 2024 года на 19%. Наш самый основной налог это налог на доходы физических лиц, который составляет порядка 61%. Также налог на имущество — 19% и налог от применения упрощенной системы налогообложения — порядка 36%. После принятия областного бюджета были доведены межбюджетные трансферты, они будут учтены в 2025 году на Думе в феврале месяце, и мы внесем эти коррективы с учетом новых бюджетных трансфертах, — добавил Игорь Климов.