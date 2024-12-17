Депутаты городской Думы подвели итоги года и приняли бюджет на следующую трёхлетку

Posted 17 декабря, 13:41
Published 17 декабря, 13:41
Modified 17 декабря, 13:44
Updated 17 декабря, 13:44
В работе заседания приняли участие 37 депутатов, присоединились к ним глава администрации города Алексей Логвиненко и городской прокурор Олег Фрикель.
Заседание началось с традиционного отчета Председателя городской Думы — главы города Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной. Председатель городской Думы отметила, что текущий 2024 год запомнится принятием важных решений. Так, по ее словам, главным событием года уходящего стали выборы Президента РФ и дополнительные выборы в Госдуму, а на уровне муниципалитета, были приняты важные меры поддержки, в их число вошли льготы по земельному налогу для участников СВО и членов их семей, освобождение от уплаты 50% налога на имущество для семей с детьми инвалидами, компенсация аренды жилья молодым педагогам и многое другое.
К слову, в уходящем году к системе образования у городских властей было особое внимание.
— В Левенцовке открылись две новые школы. Школа № 72 и второй корпус школы № 115. Новая школа № 85 появилась и в Платовском микрорайоне. В настоящее время ведется строительство еще трех школ, две из которых на стадии сдачи. С учетом всех новых объектов количество мест за партами в нашем городе увеличится на 7126, — сказала Зинаида Неярохина во время своего выступления.
Председатель городской Думы напомнила, что за текущий год депутаты городской Думы приняли 149 решений, изменили Устав города и отредактировали городские правила и нормы в сфере жилищного строительства.
Говорили о развитии образования и во время обсуждения вопроса о городском бюджете, который сформирован на основе 21 муниципальной программы, 7 из которых являются социально значимыми. На их реализацию из городского бюджета будет направлено порядка 33,8 млрд рублей.
Председатель постоянной комиссии по бюджету Игорь Климов пояснил, что в 2025 году планируемые доходы города составят 60,7 млрд рублей, а расходы достигнут цифры в 60,5 млрд. Собственные налоговые доходы Ростова составят 28,3 млрд рублей, а безвозмездные поступления — 32,4 млрд рублей. Ожидаемый профицит бюджета в следующем году, по его мнению, достигнет 220 млн рублей.
— Хотелось бы отметить, что бюджетом 2025 года не предусмотрены заимствования у кредитных организаций, и планируемый профицит бюджета будет направлен на погашение внутренних обязательств. Если говорить о структуре налоговых и неналоговых доходов, добавлю, что они приняты в 2025 году с превышением показателя 2024 года на 19%. Наш самый основной налог это налог на доходы физических лиц, который составляет порядка 61%. Также налог на имущество — 19% и налог от применения упрощенной системы налогообложения — порядка 36%. После принятия областного бюджета были доведены межбюджетные трансферты, они будут учтены в 2025 году на Думе в феврале месяце, и мы внесем эти коррективы с учетом новых бюджетных трансфертах, — добавил Игорь Климов.
Председатель постоянной комиссии по бюджету подчеркнул, что в расходы городского бюджета войдут значительные суммы, направленные на улучшение и развитие инфраструктурных проектов и дорожного строительства. Только на дорожное строительство в Ростове будет выделено порядка 5 млрд рублей.
Игорь Климов напомнил, что в настоящее время заканчивается строительство дороги по Вавилова с учетом развязки и моста через реку Темерник. Также в городе начинается строительство еще 7 дорог в микрорайоне Левенцовский.
Планируется выделение средств и на благоустройство города, сюда войдет озеленение и строительство городского кладбища в Мясниковском районе, которое планируется завершить в 2026 году.
— Самый значимый социальный блок это образование. На него выделяется более 23 млрд рублей. В том числе денежные средства выделяются на окончание строительства школы на Левобережье на 1100 мест. Предусмотрены деньги на закупку всего необходимого оборудования, заканчивается ремонт 95 и 101 школ, заложены средства на приобретение необходимого оборудования. Заканчивается строительства детских садов на улице Ларина и проспекте Шолохова, заканчивается ремонт в 21-й и 23-й школах, предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту других общеобразовательных учреждений. Хотелось бы отметить, что все муниципальные льготы, которые предусмотрены муниципальным бюджетом в следующем году, будут сохранены и выполнены в полном объеме», — сказал Игорь Климов.
Рассмотрели на заседании и другие вопросы. Один из них коснулся изменений схемы одномандатных избирательных округов донской столицы, а другой — назначения на должность главы Советского района Никиты Паремузова, который на протяжении двух созывов городской Думы возглавлял постоянную комиссию по делам молодежи, физкультуре и спорту.