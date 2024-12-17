«Единая Россия»: К 2031 году в России отремонтируют около 11 тысяч зданий школ

Как сообщает ER.RU, в заключение встречи Владимир Якушев выразил благодарность своим коллегам за проделанную работу и поручил более тщательно организовать все процессы в рамках президентских инициатив. По его мнению, необходимо осуществлять контроль над подрядчиками, отслеживать их финансовое состояние и возникающие трудности, чтобы иметь ясное представление о том, кто работает на строительных объектах.