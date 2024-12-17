Ефимов: Москва выделила более 25 га земли для новых производств на юго-востоке город

По словам Ефимова, с марта 2022 года инвесторы имеют возможность аренды земель для создания производств за минимальную плату. За указанный период город выделил более 25 гектаров в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино в Юго-Восточном административном округе, что позволит построить объекты общей площадью около 275 тысяч квадратных метров. Предполагаемые инвестиции в эти проекты могут превысить 20 миллиардов рублей, что в свою очередь приведет к созданию более 2,5 тысячи рабочих мест, пишет mos.ru.