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Posted 17 декабря, 14:42

Published 17 декабря, 14:42

Modified 17 декабря, 14:42

Updated 17 декабря, 14:42

Ефимов: Москва выделила более 25 га земли для новых производств на юго-востоке город

Ефимов: Москва выделила более 25 га земли для новых производств на юго-востоке город

17 декабря 2024, 14:42
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Власти Москвы предложили инвесторам восемь земельных участков под строительство производственных объектов по символической ставке — всего один рубль в год. Эти участки расположены на юго-востоке города, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, с марта 2022 года инвесторы имеют возможность аренды земель для создания производств за минимальную плату. За указанный период город выделил более 25 гектаров в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино в Юго-Восточном административном округе, что позволит построить объекты общей площадью около 275 тысяч квадратных метров. Предполагаемые инвестиции в эти проекты могут превысить 20 миллиардов рублей, что в свою очередь приведет к созданию более 2,5 тысячи рабочих мест, пишет mos.ru.

В юго-восточной части города будет возведен комплекс, который предоставит возможность компаниям в сферах легкой, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности разместить свои производства. Инвесторы также планируют строительство современных заводов для производства станков и строительных материалов.

Как ранее отмечал мэр столицы Сергей Собянин, Москва активно поддерживает промышленников. Для локализации производства станков рядом с индустриальным парком «Руднево» город выделил инвестору участок площадью более 10 гектаров по льготной ставке один рубль в год и предоставил выгодный инвестиционный кредит. Новый завод станет якорным предприятием для разработки и производства отечественных станков, предназначенных для высокотехнологичных отраслей промышленности. В результате его функционирования будет создано 1,1 тысячи новых рабочих мест.

В рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на территории «Руднево» будет создано предприятие, специализирующееся на производстве товаров для дома и сада.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что начиная с 2024 года подписаны договоры аренды на пять земельных участков общей площадью более 22 гектаров в юго-восточной части столицы. На этих участках планируется построить производственные объекты общей площадью почти 244 тысячи квадратных метров. Долгосрочные договоры аренды оформлены на пять лет без проведения торгов по специальной ставке один рубль в год.

Ранее Сергей Собянин отметил, что в рамках МаИП для возведения новых производств город выделил инвесторам и застройщикам 50 земельных участков по цене один рубль в год.

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