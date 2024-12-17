Эксперт прокомментировал ситуацию с крушением танкеров в Керченском проливе

По сообщению «Ридуса», катастрофы ожидать не стоит. Вред может возникнуть лишь в случае неконтролируемой ситуации. На данном водном участке имеются все необходимые ресурсы для устранения последствий. Они будут быстро решены. Эксперт также упомянул, что для ликвидации разливов нефтепродуктов применяются не только боновые заграждения (которые считаются наиболее эффективными), но и специализированные суда с ловушками и лентами, которые способны собирать мазут и химические вещества с поверхности воды, а также абсорбировать топливо.