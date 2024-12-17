Энергетики рассказали о последствиях штормового ветра в Ростовской области

Posted 17 декабря, 09:20
Published 17 декабря, 09:20
Modified 17 декабря, 09:22
Updated 17 декабря, 09:22
Всю ночь 17 ноября энергетикам «Ростовэнерго» пришлось проводить восстановительные работы на территории Ростовской области. Мощный ветер до 30 метров в секунду вызвал повреждения энергообъектов и незапланированные отключения света.
Однако работы до сих пор продолжаются. Около 08.30 мск на устранение нарушений были направлены еще 84 специалиста и 33 единицы спецтехники, включая высокопроходимую. Проведение восстановительных работ осложняется сильным ветром и осадками, однако они будут продолжаться до полного устранения последствий непогоды.
Ранее стало известно, что минимум семь районов Ростовской области осталась без света из-за мощного ветра.