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Posted 17 декабря, 09:20

Published 17 декабря, 09:20

Modified 17 декабря, 09:22

Updated 17 декабря, 09:22

Энергетики рассказали о последствиях штормового ветра в Ростовской области

Энергетики рассказали о последствиях штормового ветра в Ростовской области

17 декабря 2024, 09:20
Фото: 61.mchs.gov.ru. Энергетики рассказали о последствиях штормового ветра в Ростовской области
Штормовой ветер стал причиной технологических нарушений на энергообъектах некоторых районах Ростовской области. Неполадки устраняли почти 85 специалистов, информирует телеграм-канал «Россети Юг».

Всю ночь 17 ноября энергетикам «Ростовэнерго» пришлось проводить восстановительные работы на территории Ростовской области. Мощный ветер до 30 метров в секунду вызвал повреждения энергообъектов и незапланированные отключения света.

Однако работы до сих пор продолжаются. Около 08.30 мск на устранение нарушений были направлены еще 84 специалиста и 33 единицы спецтехники, включая высокопроходимую. Проведение восстановительных работ осложняется сильным ветром и осадками, однако они будут продолжаться до полного устранения последствий непогоды.

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Ранее стало известно, что минимум семь районов Ростовской области осталась без света из-за мощного ветра.

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