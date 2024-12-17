Энергетики рассказали о последствиях штормового ветра в Ростовской области

Однако работы до сих пор продолжаются. Около 08.30 мск на устранение нарушений были направлены еще 84 специалиста и 33 единицы спецтехники, включая высокопроходимую. Проведение восстановительных работ осложняется сильным ветром и осадками, однако они будут продолжаться до полного устранения последствий непогоды.