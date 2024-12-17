ФСБ назвала причину задержания полковника МВД из Ростовской области

Posted 17 декабря, 10:46
Published 17 декабря, 10:46
Modified 17 декабря, 10:48
Updated 17 декабря, 10:48
По информации оперативников, полковник МВД, занимая должность замначальника УЭБиПК (прим. — управление экономической безопасности и противодействия коррупции), организовал незаконную проверку финансово-хозяйственной деятельности организации. Компания занималась строительством инженерно-технического обеспечения по госконтракту.
Предположительно, высокопоставленный правоохранитель во время проверки хотел склонить хозяйствующий субъект ко включению в контрагенты организаций, которые принадлежали близким связям Глазырина.
Когда об этом стало известно, замначальника УЭБиПК задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Ближайшие два месяца, до 11 февраля включительно, полковник проведет в СИЗО.