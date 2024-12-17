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Posted 17 декабря, 10:46

Published 17 декабря, 10:46

Modified 17 декабря, 10:48

Updated 17 декабря, 10:48

ФСБ назвала причину задержания полковника МВД из Ростовской области

ФСБ назвала причину задержания полковника МВД из Ростовской области

17 декабря 2024, 10:46
Фото: 1MI. ФСБ назвала причину задержания полковника МВД из Ростовской области
В управлении ФСБ России по Ростовской области сообщили, за что задержали борца с коррупцией Сергея Глазырина.

По информации оперативников, полковник МВД, занимая должность замначальника УЭБиПК (прим. — управление экономической безопасности и противодействия коррупции), организовал незаконную проверку финансово-хозяйственной деятельности организации. Компания занималась строительством инженерно-технического обеспечения по госконтракту.

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Предположительно, высокопоставленный правоохранитель во время проверки хотел склонить хозяйствующий субъект ко включению в контрагенты организаций, которые принадлежали близким связям Глазырина.

Когда об этом стало известно, замначальника УЭБиПК задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Ближайшие два месяца, до 11 февраля включительно, полковник проведет в СИЗО.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФСБ#МВД#СИЗО#Коррупция#Уголовное дело#Превышение должностных полномочий
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