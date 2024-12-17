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Posted 17 декабря, 07:06

Published 17 декабря, 07:06

Modified 17 декабря, 07:08

Updated 17 декабря, 07:08

Gloria Jeans закрывает производство в Ростовской области и переезжает в Азию

Gloria Jeans закрывает производства в Ростовской области

17 декабря 2024, 07:06
Фото: Pxhere. Gloria Jeans закрывает производство в Ростовской области и переезжает в Азию
Российская компания Gloria Jeans, специализирующаяся на производстве и продаже одежды, обуви и аксессуаров для всей семьи, закрывает часть производственных площадок в Ростовской области, информирует «Коммерсантъ».

Представители торговой сети Gloria Jeans приняли решение закрыть часть производств в Ростовской области. Это позволит оптимизировать бизнес-процессы и не потерять объемы выпуска продукции.

В настоящее время известно о закрытии швейного цеха в Сальске. При этом его сотрудники не остались без работы. Им предложили места на других еще действующих фабриках.

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Добавим, что партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская предположила, что после закрытия производственных площадок Gloria Jeans может перенести пошив на фабрики партнеров или в страны Азии, например, во Вьетнам, Бангладеш или Узбекистан.

Как пишет СМИ, в региональном Минпроме сообщил, что Gloria Jeans оптимизирует производственный процесс, отказываясь от арендованных производственных мощностей, при этом сохраняя объем выпуска продукции.

Ранее Арбитражный суд Ростовской области обязал «Глорию Джинс» выплатить более 700 тысяч рублей за зайку. Крупная торговая сеть нарушила исключительное право на произведение искусства.

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