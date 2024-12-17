Минимум семь районов Ростовской области осталась без света из-за мощного ветра

В соцсетях на отключения света жалуются жители Азовского район, Тацинского, Белокалитвинского, Аксайского, Красносулинского, Мясниковского и города Новошахтинска. Кроме того, лампочки уже несколько раз погасли в домах, расположенных в пределах Ростова-на-Дону. Например, на Северном и в центре.