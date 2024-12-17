rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 21:13

Published 16 декабря, 21:13

Modified 16 декабря, 21:15

Updated 16 декабря, 21:15

Часть Ростовской области осталась без электричества из-за мощного ветра

Минимум семь районов Ростовской области осталась без света из-за мощного ветра

16 декабря 2024, 21:13
Фото: 1MI. Часть Ростовской области осталась без электричества из-за мощного ветра
Сильный ветер стал причиной обесточенных домов в десятках населенных пунктов Ростовской области. Где именно отключили свет вечером 16 декабря, читайте в материале RostovGazeta.

Штормовой ветер бушует в Ростовской области весь день 16 декабря. К вечеру скорость порывов воздушных масс усилилась еще больше. В результате сотни домов оказались обесточены. Вероятно, ветер оборвал электропровода, повалил на них деревья или даже столбы.

В соцсетях на отключения света жалуются жители Азовского район, Тацинского, Белокалитвинского, Аксайского, Красносулинского, Мясниковского и города Новошахтинска. Кроме того, лампочки уже несколько раз погасли в домах, расположенных в пределах Ростова-на-Дону. Например, на Северном и в центре.

Итоги недели: на Дону уволился губернатор, а его преемника накормили маминым борщом
Узнать подробнее
— У нас свет моргает, но пока есть, — рассказывают жители Ростовской области, которым повезло больше.
— Гудит в вытяжке, свистит за окном, на балконе потолок трясется от этого ветра, — жалуются в комментариях подписчики telegram-канала «Это Ростов новости».

Как долго будут продолжаться неполадки с электричеством, неизвестно. Если ветер не стихнет к утру, без света может остаться еще больше людей.

Читайте также:
Итоги дня: в Ростовской области пережили шторм и ждут отставок вслед за губернаторомТемпературные качели и штормовой ветер прогнозируют в Ростовской областиРека Дон обмелеет в Ростовской области в ближайшие сутки
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шторм#Ветер#Авария#Электричество#Порывы ветра#Отключение#Населенные пункты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика