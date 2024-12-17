Минимум семь районов Ростовской области осталась без света из-за мощного ветра

Posted 16 декабря, 21:13
Published 16 декабря, 21:13
Modified 16 декабря, 21:15
Updated 16 декабря, 21:15
Штормовой ветер бушует в Ростовской области весь день 16 декабря. К вечеру скорость порывов воздушных масс усилилась еще больше. В результате сотни домов оказались обесточены. Вероятно, ветер оборвал электропровода, повалил на них деревья или даже столбы.
В соцсетях на отключения света жалуются жители Азовского район, Тацинского, Белокалитвинского, Аксайского, Красносулинского, Мясниковского и города Новошахтинска. Кроме того, лампочки уже несколько раз погасли в домах, расположенных в пределах Ростова-на-Дону. Например, на Северном и в центре.
— У нас свет моргает, но пока есть, — рассказывают жители Ростовской области, которым повезло больше.
— Гудит в вытяжке, свистит за окном, на балконе потолок трясется от этого ветра, — жалуются в комментариях подписчики telegram-канала «Это Ростов новости».
Как долго будут продолжаться неполадки с электричеством, неизвестно. Если ветер не стихнет к утру, без света может остаться еще больше людей.