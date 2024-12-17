Мощный ветер снес стеклянный рекламный стенд на Сельмаше в Ростове-на-Дону

Posted 17 декабря, 08:54
Published 17 декабря, 08:54
Modified 17 декабря, 08:56
Updated 17 декабря, 08:56
Ночной штормовой ветер уронил и разбил трехгранную тумбу — пиллар, предназначенную для размещения рекламы, в Ростове-на-Дону. Конструкция полностью деформировалась и перегородила весь тротуар. Скорее всего, стенд не получится починить.
Ростовчане отмечают, что еще в 9.00 мск стенд продолжал лежать на том же месте: «Только что проходила мимо этого стенда. Лежит, никому не нужен».
Другие считают, что конструкцию вообще не стоит восстанавливать: «Кто на эту рекламу смотрит? Только всех раздражает».
Ранее стало известно, когда в Ростове-на-Дону стихнет ветер и потеплеет.