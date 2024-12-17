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Posted 17 декабря, 08:54

Published 17 декабря, 08:54

Modified 17 декабря, 08:56

Updated 17 декабря, 08:56

Мощный ветер повалил стеклянный рекламный стенд в Ростове-на-Дону

Мощный ветер снес стеклянный рекламный стенд на Сельмаше в Ростове-на-Дону

17 декабря 2024, 08:54
Фото: 61.mchs.gov.ru. Мощный ветер повалил стеклянный рекламный стенд в Ростове-на-Дону
На Сельмаше в Ростове-на-Дону сильный ветер повалил трехметровый рекламный стенд, фото очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Ночной штормовой ветер уронил и разбил трехгранную тумбу — пиллар, предназначенную для размещения рекламы, в Ростове-на-Дону. Конструкция полностью деформировалась и перегородила весь тротуар. Скорее всего, стенд не получится починить.

Ростовчане отмечают, что еще в 9.00 мск стенд продолжал лежать на том же месте: «Только что проходила мимо этого стенда. Лежит, никому не нужен».

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Фото: t.me/etorostov

Другие считают, что конструкцию вообще не стоит восстанавливать: «Кто на эту рекламу смотрит? Только всех раздражает».

Ранее стало известно, когда в Ростове-на-Дону стихнет ветер и потеплеет.

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