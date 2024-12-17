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Posted 17 декабря, 10:09

Published 17 декабря, 10:09

Modified 17 декабря, 10:11

Updated 17 декабря, 10:11

Мошенники подделали аккаунт главы администрации Донецка Романа Кураева

Мошенники подделали аккаунт главы администрации Донецка Романа Кураева

17 декабря 2024, 10:09
Фото: rostov.er.ru. Мошенники подделали аккаунт главы администрации Донецка Романа Кураева
Злоумышленники создали фейковый аккаунт главы администрации Донецка Романа Кураева. Об этом предупредил сам сити-менеджер в личном телеграм-канале.

Мошенники пытаются связаться с руководителями и сотрудниками муниципальных учреждений через поддельный аккаунт Кураева. Для этого они тщательно оформили профиль в мессенджере и использовали фото главы администрации. Однако злоумышленников выдало то, что они отправляют сообщения от имени самого сити-менеджера, хотя в реальной жизни коммуникацией занимается исключительно его секретарь.

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«Любая связь со мной обычно происходит через секретаря. Даже если в профиле высветилось фото, это не значит, что данный номер — главы администрации», — подметил Кураев.

Добавим, что дончан попросили быть максимально бдительными и не вестись на провокацию.

Ранее эксперты рассказали, как не попасться на уловки мошенников в преддверии Нового года.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Донецк#Мошенники#Обман#Обман людей#Глава администрации#Фейковый аккаунт
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