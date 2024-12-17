Мошенники подделали аккаунт главы администрации Донецка Романа Кураева

Posted 17 декабря, 10:09
Published 17 декабря, 10:09
Modified 17 декабря, 10:11
Updated 17 декабря, 10:11
Мошенники пытаются связаться с руководителями и сотрудниками муниципальных учреждений через поддельный аккаунт Кураева. Для этого они тщательно оформили профиль в мессенджере и использовали фото главы администрации. Однако злоумышленников выдало то, что они отправляют сообщения от имени самого сити-менеджера, хотя в реальной жизни коммуникацией занимается исключительно его секретарь.
«Любая связь со мной обычно происходит через секретаря. Даже если в профиле высветилось фото, это не значит, что данный номер — главы администрации», — подметил Кураев.
Добавим, что дончан попросили быть максимально бдительными и не вестись на провокацию.
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