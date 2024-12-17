Мошенники подделали аккаунт главы администрации Донецка Романа Кураева

Мошенники пытаются связаться с руководителями и сотрудниками муниципальных учреждений через поддельный аккаунт Кураева. Для этого они тщательно оформили профиль в мессенджере и использовали фото главы администрации. Однако злоумышленников выдало то, что они отправляют сообщения от имени самого сити-менеджера, хотя в реальной жизни коммуникацией занимается исключительно его секретарь.