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Posted 17 декабря, 08:55

Published 17 декабря, 08:55

Modified 17 декабря, 08:57

Updated 17 декабря, 08:57

На камеру сняли допрос маньяка из Ростова, напавшего на девушку и школьника

На камеру сняли допрос маньяка из Ростова, напавшего на девушку и школьника

17 декабря 2024, 08:55
Фото: видео Следком Ростовской области. 1MI. На камеру сняли допрос маньяка из Ростова, напавшего на девушку и школьника
Сюжет
Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
Следователи сняли на камеру допрос 26-летнего Владислава К., которому вменяют попытку покушения на убийство двух человек. Предположительно, именно он напал с ножом на девушку и школьника.

На видео попало только начало допроса. Сотрудник регионального Следкома уточняет у задержанного, где тот проживает и по какой статье ранее был судим. Владислав рассказывает, что он из Ростова, а судимость была по статье о краже.

Появилось видео с места нападения маньяка на девушку под Ростовом
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Напомним, парень набросился на двух случайных людей 16 декабря. Он нанес больше десятка ударов ножом молодой девушке и пытался напасть на школьника, но тот чудом спасся и даже дал отпор. Другая жертва не пережила нападения. В стенах больницы Ульяна скончалась от полученных травм.

После смерти девушки уголовное дело переквалифицируют с попытки убийства на более тяжкую статью.

Больше новостей о жестоком нападении и последствиях читайте в сюжете RostovGazeta.

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