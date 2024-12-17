На камеру сняли допрос маньяка из Ростова, напавшего на девушку и школьника

Posted 17 декабря, 08:55
Published 17 декабря, 08:55
Modified 17 декабря, 08:57
Updated 17 декабря, 08:57
На видео попало только начало допроса. Сотрудник регионального Следкома уточняет у задержанного, где тот проживает и по какой статье ранее был судим. Владислав рассказывает, что он из Ростова, а судимость была по статье о краже.
Напомним, парень набросился на двух случайных людей 16 декабря. Он нанес больше десятка ударов ножом молодой девушке и пытался напасть на школьника, но тот чудом спасся и даже дал отпор. Другая жертва не пережила нападения. В стенах больницы Ульяна скончалась от полученных травм.
После смерти девушки уголовное дело переквалифицируют с попытки убийства на более тяжкую статью.
Больше новостей о жестоком нападении и последствиях читайте в сюжете RostovGazeta.