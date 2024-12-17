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Posted 17 декабря, 13:47

Published 17 декабря, 13:47

Modified 17 декабря, 13:50

Updated 17 декабря, 13:50

Напавшую на полицейского таганроженку могут посадить на пять лет

Напавшую на полицейского таганроженку могут посадить на пять лет

17 декабря 2024, 13:47
Фото: Изображение Midjourney. Напавшую на полицейского таганроженку могут посадить на пять лет
Таганрогская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о женщине, которая напала на полицейского и осыпала его оскорблениями, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Таганрогский транспортный прокурор утвердил заключение по делу против 27-летней женщины из Куйбышевского района Ростовской области. Её обвиняют в насилии и публичном оскорблении сотрудника полиции, который исполнял свои обязанности.

Оказалось, что женщина, недовольная действиями полицейского, осыпала его нецензурной бранью, а затем ударила.

Дело направлено в Таганрогский городской суд, где нападавшей может грозить до пяти лет заключения.

Стали известны подробности нападения на полицейского у вокзала в Ростове-на-Дону
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Ранее в Ростове-на-Дону транспортного полицейского ударили ножом в шею во время дежурства у вокзала.

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