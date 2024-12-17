Напавшую на полицейского таганроженку могут посадить на пять лет

Posted 17 декабря, 13:47
Published 17 декабря, 13:47
Modified 17 декабря, 13:50
Updated 17 декабря, 13:50
Таганрогский транспортный прокурор утвердил заключение по делу против 27-летней женщины из Куйбышевского района Ростовской области. Её обвиняют в насилии и публичном оскорблении сотрудника полиции, который исполнял свои обязанности.
Оказалось, что женщина, недовольная действиями полицейского, осыпала его нецензурной бранью, а затем ударила.
Дело направлено в Таганрогский городской суд, где нападавшей может грозить до пяти лет заключения.
Ранее в Ростове-на-Дону транспортного полицейского ударили ножом в шею во время дежурства у вокзала.