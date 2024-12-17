«Неприкасаемых уже нет»: политолог объяснил арест подполковника МВД в Ростове

Posted 17 декабря, 10:21
Published 17 декабря, 10:21
Modified 17 декабря, 10:23
Updated 17 декабря, 10:23
Напомним, что в Ростове арестован замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, полковник МВД Сергей Глазырин.
По данным Объединенной пресс-службы судов Ростовской области, Ленинский районный суд в отношении Глазырина вынес решение о заключении под стражу. На срок — до 11 февраля 2025 года включительно.
Политолог подчеркивает, что информация о том, что произошло, весьма противоречива. Изначально СМИ сообщали, что полковника подозревали в причастности к деятельности незаконных ларьков. На следующий день прошла информация о том, что дело Сергея Глазырина будут расследовать по более мягкой статье.
Эксперт высказывает мнение, что за законные и незаконные ларьки в любом городе ответственность несет глава муниципалитета.
«Поэтому по аресту высокопоставленного офицера предполагать можно все что угодно. Возможно, идут договорняки или обмен. Может, портится статистика. Но совершенно очевидно, что все сейчас в своих высокопоставленных креслах сидят очень напряженно. Никто не знает, что будет завтра», — отмечает Евгений Михайлов.
Эксперт подчеркивает, что происходящее в Ростовской области подтверждает — неприкасаемых нет.
«Постепенно идут намеки тем или иным высокопоставленным персонам, что где-то нужно быть осторожнее, соблюдать определенные правила игры», — объясняет собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему не удается победить коррупцию в Ростовской области.