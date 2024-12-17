«Неприкасаемых уже нет»: политолог объяснил арест подполковника МВД в Ростове

Политолог подчеркивает, что информация о том, что произошло, весьма противоречива. Изначально СМИ сообщали, что полковника подозревали в причастности к деятельности незаконных ларьков. На следующий день прошла информация о том, что дело Сергея Глазырина будут расследовать по более мягкой статье.