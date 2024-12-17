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Posted 17 декабря, 17:50

Published 17 декабря, 17:50

Modified 17 декабря, 17:52

Updated 17 декабря, 17:52

На улицах Ростова не будет ни одного открытого новогоднего мероприятия

Никакого праздника: на улицах Ростова не будет открытых новогодних мероприятий

17 декабря 2024, 17:50
Фото: 1MI.

На улицах Ростова не будет ни одного открытого новогоднего мероприятия

В понедельник, 16 декабря, прошло заседание антитеррористической комиссии и оперштаба Ростовской области. Одной из тем стала безопасность в период новогодних праздников. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

Как сообщила глава Минкультуры Ростовской области Анна Дмитриева, в период новогодних праздников планируются более пяти тысяч мероприятий.

Они будут проходить в разных форматах, однако только на закрытых площадках. В основном мероприятия будут проводиться в учреждениях культуры. Сообщается, что там уже провели проверки охранной системы и антитеррористической защищенности.

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Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь продлил запрет на использование фейерверков. Однако позже у этого правила нашлись противники.

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