Никакого праздника: на улицах Ростова не будет открытых новогодних мероприятий

Posted 17 декабря, 17:50
Published 17 декабря, 17:50
Modified 17 декабря, 17:52
Updated 17 декабря, 17:52
Как сообщила глава Минкультуры Ростовской области Анна Дмитриева, в период новогодних праздников планируются более пяти тысяч мероприятий.
Они будут проходить в разных форматах, однако только на закрытых площадках. В основном мероприятия будут проводиться в учреждениях культуры. Сообщается, что там уже провели проверки охранной системы и антитеррористической защищенности.
Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь продлил запрет на использование фейерверков. Однако позже у этого правила нашлись противники.