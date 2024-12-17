«Обещая обещания»: как люди лишились денег при строительстве домов в Ростове

Posted 17 декабря, 17:01
Published 17 декабря, 17:01
Modified 17 декабря, 17:03
Updated 17 декабря, 17:03
Анастасия Чебанова отмечает, что сперва они с мужем собирались приобрести квартиру в ипотеку.
«Мы — молодая семья, планируем расширяться. Увидели объявление, что строительная компания строит дома. И подумали, что собственный дом для нас будет лучше, чем квартира», — рассказывает Анастасия.
Так, молодые люди приобрели в кредит участок земли в Ленинаване. А рассчитавшись с оплатой, обратились в строительную компанию ООО «Капиталстрой-Инвест».
«Тогда никаких плохих отзывов о деятельности фирмы не было. Поэтому мы перечислили им деньги на строительство одноэтажного дома, площадью 120 квадратных метров — более 6,7 миллиона рублей, — говорит собеседница. — Но мы заранее подстраховались и договорились, что дом будет без внутренней отделки. Только стены и крыша. Остальное дальше мы решили строить своими силами».
По словам Анастасии, с марта по июнь строительство якобы не начиналось. Но молодая семья и не выдвигала претензий. За это время к участку подключали коммуникации.
«А в июне мы обратились в компанию. Оказалось, что директор по строительству уволился. Нас постоянно перекидывали от одного специалиста к другому, кормили завтраками и весьма убедительно рассказывали о существующих проблемах. Особо торопить строительную компанию у нас не было причин. Мы просто верили и ждали», — говорит ростовчанка.
По словам собеседницы, только в августе строители ООО «Капиталстрой-Инвест» пришли и выкопали ямы под фундамент. И тем самым успокоили молодую семью — дескать, работы ведутся, о вас помнят.
«Но на этом все и закончилось. Нас постоянно убеждали, что вот-вот и строительство продолжится, но ничего не происходит. Последний месяц мы даже не звонили в компанию, понимая, что не имеет смысла», — делится мыслями Анастасия.
Дончанин Роман, не пожелавший публиковать свою фамилию, рассказывает, что дом собирался построить на участке в Новочеркасске.
«Мой знакомый раньше работал в этой компании, и посоветовал туда обратиться. Дом по договору нам обещали построить еще в прошлом году. При проектировании произошло неожиданное удорожание из-за того, что не была выполнена геология. Оказался значительным уклон участка. Пришлось доплачивать. В итоге мы выплатили полностью всю сумму по договору после нулевого цикла работ», — рассказывает Роман.
По словам собеседника, за лето еле-еле построили стены. Но, как дело дошло до крыши, с августа 2024 года работы якобы встали.
«По сей день только одни обещания и проволочки. Но человек обещает все вернуть», — подчеркивает Роман.
Ростовчанин Владислав Рыжов рассказывает, что под строительство дома в ДНТ на улице Мачтовой в Ростове брал ипотеку. По словам собеседника, договор с ООО «Капиталстрой-Инвест» был заключен в июле 2024 года.
«По договору, строительство должно было начаться в течение 14 дней. Но ничего так и не произошло. Хотя они должны были принять у меня участок под опись и начать работы. А ко мне до сих пор никто не обратился», — отмечает Владислав.
Собеседник подчеркивает, что никакого вразумительного ответа о том, почему так происходит, получить не удалось.
Здесь же, на улице Мачтовой в Ростове, решила обзавестись домом и ростовчанка Инна Хлевняк.
«У меня трое детей, и важно, чтобы дом находился в районе с развитой инфраструктурой — рядом со школами, детскими садами», — подчеркивает собеседница.
Поиск по информации в сети привел жительницу Ростова к выбору участка на улице Мачтовой.
«Позвонила, договорилась о встрече, и мы приехали на участок. Я думала, что покупаю землю у собственника. Но оказалось, что этим занимается отдел продаж строительной компании ООО „Капиталстрой-инвест“. Так мы приобрели участок», — вспоминает Инна.
После этого была оформлена ипотека, заключен договор на строительство дома и компании переведен первый транш платежа.
«Участок под стройку мы решили подготовить сами. Расчистили его, провели свет и воду. В компании за эти работы нам насчитали почти 300 тысяч рублей. А по факту, все обошлось в 94 тысячи при том, что мы также вызывали и технику, и специалистов», — добавляет Инна.
По словам собеседницы, участок подготовили, а строительство так и не начиналось.
«Я поехала в офис компании, меня познакомили с руководителем. Он объяснил, что июнь — это строительный сезон, все строители заняты. И пообещал 8 июля приступить к работе», — отмечает собеседница.
Но, по ее словам, обещания так и остались обещаниями. К строительству дома никто не приступил. А в конце июля Инна высказала желание расторгнуть договор.
«Но руководитель компании меня убедил, что все нормально. На следующий день на участок привезли арматуру, залили ленточный фундамент и стали уговаривать быстрее подписать акты и открывать второй транш.
Второй транш, по словам горожанки, был самым крупным — 3,5 миллиона рублей.
«Дом мне должны были построить из кирпича. Но ничего не происходило, хотя я регулярно ездила в компанию и интересовалась. Сперва мне обещали, что вот-вот. Потом руководитель заявил, что у него арестованы счета. Каждые две недели он говорил нечто непонятное. На очередной встрече он сказал, что „деньги — растворились“ и надо подождать. Попросил дать ему „зазор по времени“, 2-3 недели, чтобы он завез материал. После троекратного обещания подождать 2-3 недели, я стала обращаться во все инстанции, куда только можно», — рассказывает Инна.
По словам собеседников, еще одной пострадавшей, которая не дождалась появления своего дома, знакомые с деятельностью строительной компании рекомендовали не обращаться в полицию. Аргументируя, что директор — человек хороший и деньги отдаст. Но не сразу, не до Нового года, а весной. А также объяснили, что если его посадят — он не отдаст ничего.
По информации сервиса проверки контрагентов RusProfile, строительная фирма ООО «Капиталстрой-Инвест» существует на рынке с октября 2017 года. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Среднесписочная численность сотрудников составляет шесть человек.
На взгляд обывателя, компания вызывает доверие. Ее риски информационная система «СПАРК» оценивает «средними». А это, в принципе, может свидетельствовать о надежности строителя.
СПАРК отмечает, что в 2023 году «Капиталстрой-Инвест» послушно вносил страховые взносы. Например, только в ПФР компания перечислила сумму в размере более 554,4 тысячи рублей.
Более того, в 2020 году «Капиталстрой-Инвест» принимал активное участие в реализации госзаказов.
Однако, не все так однозначно.
По данным «СПАРК-Маркетинга», первым госконтрактом ООО «Капиталстрой-Инвест» в 2020 году стала замена оконных блоков в детском саду «Аленушка» в Сальске, стоимостью более 972,3 тысячи рублей.
Проведение торговой процедуры и заключение контракта система «СПАРК-Маркетинг» отметила множеством индикаторов. Во-первых, экономия контракта превысила 25%.
«Разница между начальной ценой и стоимостью заключенного госконтракта значительна. Существует риск исполнения контракта ненадлежащим образом, поставки товаров низкого качества, неисполнения контракта», — объясняет индикатор.
Во-вторых, часть документов была недоступна для поиска. При этом в торге выявлены не участвующие заявки.
В-третьих, индикатор подчеркивает, что заказчик не предоставил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы при закупке товаров, работ, услуг из перечня, утвержденного Постановлением № 3500-р.
В четвертых, по информации «СПАРК-Маркетинга», был нарушен срок заключения контракта.
«По результатам каждого из способов осуществления закупки установлен свой минимальный/максимальный период для заключения контракта. Период заключения контракта нельзя сокращать, чтобы участники закупки, желающие оспорить результаты торгов, могли воспользоваться своим правом», — уточняет индикатор.
Реализация остальных госконтрактов 2020 года, по информации «СПАРК-Маркетинг», была прекращена по соглашению сторон.
Так, прекратили ремонт кровли здания учебно-производственных мастерских и общественно-бытового корпуса Ростовского индустриально-полиграфического техникума в Ростове на 40-летия Победы. Стоимость контракта — свыше трех миллионов рублей. При этом компания получила и выплатила штраф в размере пять тысяч рублей за ненадлежащее исполнение обязательств контракта.
Не обошлось без сложностей и при замене оконных и дверных блоков на металлопластиковые в Аксайском технологическом техникуме на улице Шевченко, 156. По данным «СПАРК-Маркетинг», здесь «Капиталстрой-Инвесту» также выписали штраф за ненадлежащее исполнение обязательств — 5 тысяч рублей.
Индикатор подчеркивает, что контракт не исполнялся и по соглашению сторон был расторгнут.
Похожая ситуация произошла и в школе № 37 Новошахтинска, где «Капиталстрой-Инвест» взял на себя обязательства заменить деревянные оконные и дверные блоки на металлопластиковые. Стоимость этого контракта превысила три миллиона рублей.
Индикатор предупреждает, что за время реализации госзаказа компания дважды получала штраф. Первый — в размере пяти тысяч рублей за ненадлежащее исполнение предусмотренных контрактом обязательств. Второй штраф на сумму свыше 19,1 тысячи рублей — за просрочку исполнения обязательств.
Проверка компании на сайте Федеральной службы судебных приставов и вовсе показала удручающую картину. В рамках исполнительного листа Октябрьского районного суда Ростова от 15 ноября 2024 года наложен арест — из-за суммы непогашенной судимости.
Бенефициар и генеральный директор ООО «Капиталстрой-Инвест» Максим Омельченко в беседе с корреспондентом RostovGazeta заверил, что людям переживать по поводу домов не стоит — все они будут достроены. Однако причины задержки в строительстве так и не назвал.
«Мы неоднократно объясняли людям, что все дома, которые находятся в режиме стройки, будут построены. Каким-то клиентам, если они захотят, будут возвращены денежные средства. Но есть определенная группа людей, которые действуют по заказу, по умышленному сговору в отношении нашей компании. Это люди развернули против строительной организации настоящую войну. Сейчас вот дошло до СМИ. Но у нас для них будет сюрприз. В отношении тех двух-трех человек, которые организовали против нашей компании войну, будет возбуждаться уголовное дело по факту дискредитации и клеветы в адрес нашей организации. Мы знаем, кто это делает, почему, и какая у них финансовая выгода. Знаем и плотно этим занимаемся», — заявил Максим Омельченко.
К слову, число ростовчан, которые так и не дождались строительства своих домов, по имеющимся в RostovGazeta сведениям, составляет отнюдь не 2-3, а более двадцати человек, с общей суммой ущерба в десятки миллионов рублей. При этом сами опрошенные говорят, что тех, кто не дождался строительства домов, гораздо больше.
Задал корреспондент RostovGazeta вопрос руководителю «Капиталстрой-Инвеста» и по поводу «наложения ареста». Собеседник уточнил — на что именно наложен арест? Однако конкретизация этих сведений отсутствует в базе Банка данных исполнительных производств.
«Вот видите — это все филькина грамота! В рамках гражданских правовых отношений между физическими лицами, с которыми у нас заключены контракты, все будет построено», — снова пообещал Максим Омельченко.
Ранее RostovGazeta сообщала, как житель населенного пункта под Ростовом, будучи физическим лицом, предлагал услуги гостиницы, которые едва не обернулись страшной трагедией.