«Обещая обещания»: как люди лишились денег при строительстве домов в Ростове

К слову, число ростовчан, которые так и не дождались строительства своих домов, по имеющимся в RostovGazeta сведениям, составляет отнюдь не 2-3, а более двадцати человек, с общей суммой ущерба в десятки миллионов рублей. При этом сами опрошенные говорят, что тех, кто не дождался строительства домов, гораздо больше.