Около 64% новостроек в Ростовской области остались непроданными

В 2024 году объем построенного жилья составил более двух миллионов квадратных метров, что примерно на 2% больше, чем в прошлом году. Несмотря на это, непроданными остались 64% жилья. Об этом рассказал министр строительства Юрий Сильвестров на заседании Совета по инвестициям Ростовской области.

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