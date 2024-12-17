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Posted 17 декабря, 17:09

Published 17 декабря, 17:09

Modified 17 декабря, 17:16

Updated 17 декабря, 17:16

Около 64% квартир в Ростовской области остались непроданными

Около 64% новостроек в Ростовской области остались непроданными

17 декабря 2024, 17:09
Фото: 1MI. Около 64% квартир в Ростовской области остались непроданными
В 2024 году объем построенного жилья составил более двух миллионов квадратных метров, что примерно на 2% больше, чем в прошлом году. Несмотря на это, непроданными остались 64% жилья. Об этом рассказал министр строительства Юрий Сильвестров на заседании Совета по инвестициям Ростовской области.

Министр отметил, что в последние годы льготно-ипотечные программы были основным драйвером строительного сектора. Именно они стимулировали спрос на недвижимость и обеспечивали рост инвестиций в данной области.

«Завершение этих программ и рост ключевой ставки повлечет за собой замедление темпов роста на неопределенный период», — отметил министр.

Также сообщается, что сегодня в Ростовской области строится более четырех миллионов квадратных метров жилья. При этом 3,4 миллионов приходится на Ростове-на-Дону.

Несмотря на это, непроданными остаются 64% новостроек, выставленных на продажу.

Юрий Сильвестров также сообщил, что будет со сферой жилья в 2025 году. В рамках развития отрасли будут действовать пять инвестиционных проектов, которые будут направлены на комплексное развитие территорий. На их реализацию планируется выделить 178 млрд рублей. При этом работа по привлечению инвестиций продолжится.

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