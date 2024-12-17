Около 64% новостроек в Ростовской области остались непроданными

Posted 17 декабря, 17:09
Published 17 декабря, 17:09
Modified 17 декабря, 17:16
Updated 17 декабря, 17:16
Министр отметил, что в последние годы льготно-ипотечные программы были основным драйвером строительного сектора. Именно они стимулировали спрос на недвижимость и обеспечивали рост инвестиций в данной области.
«Завершение этих программ и рост ключевой ставки повлечет за собой замедление темпов роста на неопределенный период», — отметил министр.
Также сообщается, что сегодня в Ростовской области строится более четырех миллионов квадратных метров жилья. При этом 3,4 миллионов приходится на Ростове-на-Дону.
Несмотря на это, непроданными остаются 64% новостроек, выставленных на продажу.
Юрий Сильвестров также сообщил, что будет со сферой жилья в 2025 году. В рамках развития отрасли будут действовать пять инвестиционных проектов, которые будут направлены на комплексное развитие территорий. На их реализацию планируется выделить 178 млрд рублей. При этом работа по привлечению инвестиций продолжится.