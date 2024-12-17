Она кричала: «Больно!»: соседи рассказали, как маньяк напал на девушку под Ростовом

Posted 17 декабря, 07:10
Published 17 декабря, 07:10
Modified 17 декабря, 07:12
Updated 17 декабря, 07:12
По словам жильцов дома, они обнаружили на лестничной клетке окровавленную девушку около 17 часов вечера 16 декабря. Увидев раненую, соседи оказали первую медпомощь: перетянули руку и ногу, откуда шла кровь.
— Когда руку перетягивала, я подняла чуть-чуть, прям немножечко прикоснулась к ней. Она прям закричала: «Больно! Мне, наверное, отрежут ее», — рассказывает на камеру одна из соседок.
Женщина заверила пострадавшую, что отрезать руку ей не станут, после чего девушка даже смеялась и улыбалась.
Позже стало известно, что жертва маньяка умерла в больнице. Ее звали Ульяна, ей было чуть больше 20 лет.
Главного подозреваемого, 26-летнего Владислава К., уже задержали. В отношении него возбуждены уголовные дела. В тот день парень набросился с ножом не только на Ульяну, но и на школьника в подъезде другого дома неподалеку.