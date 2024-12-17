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Posted 17 декабря, 07:10

Published 17 декабря, 07:10

Modified 17 декабря, 07:12

Updated 17 декабря, 07:12

Она кричала: «Больно!»: соседи рассказали, как маньяк напал на девушку под Ростовом

Она кричала: «Больно!»: соседи рассказали, как маньяк напал на девушку под Ростовом

17 декабря 2024, 07:10

Соседи рассказали, как маньяк напал с ножом на девушку под Ростовом

Сюжет
Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
Соседи рассказали, в каком состоянии нашли раненую маньяком девушку. ЧП случилось на улице Венеры в поселке Верхнетемерницком Аксайского района. Кадры с места происшествия публикуют «Известия».

По словам жильцов дома, они обнаружили на лестничной клетке окровавленную девушку около 17 часов вечера 16 декабря. Увидев раненую, соседи оказали первую медпомощь: перетянули руку и ногу, откуда шла кровь.

— Когда руку перетягивала, я подняла чуть-чуть, прям немножечко прикоснулась к ней. Она прям закричала: «Больно! Мне, наверное, отрежут ее», — рассказывает на камеру одна из соседок.
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Женщина заверила пострадавшую, что отрезать руку ей не станут, после чего девушка даже смеялась и улыбалась.

Позже стало известно, что жертва маньяка умерла в больнице. Ее звали Ульяна, ей было чуть больше 20 лет.

Главного подозреваемого, 26-летнего Владислава К., уже задержали. В отношении него возбуждены уголовные дела. В тот день парень набросился с ножом не только на Ульяну, но и на школьника в подъезде другого дома неподалеку.

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