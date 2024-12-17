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Posted 16 декабря, 21:16

Published 16 декабря, 21:16

Modified 16 декабря, 22:05

Updated 16 декабря, 22:05

Что известно о девушке, погибшей после нападения маньяка в Аксае

Она кричала о помощи: что известно о девушке, погибшей от рук маньяка в Аксае

16 декабря 2024, 21:16
Фото: 1MI. Что известно о девушке, погибшей после нападения маньяка в Аксае

В СКР подтвердили смерть девушки от рук маньяка с ножом в Ростов

Сюжет
Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
Появилась информация о девушке, которая скончалась в больнице после нападения маньяка в Аксае. Врачи боролись за ее жизнь весь вечер, но не смогли спасти. Она умерла в реанимации.

По данным telegram-каналов, погибшую звали Ульяна. Девушке было чуть больше 20 лет, когда она столкнулась с незнакомцем, набросившимся на нее с ножом. Маньяк нанес не меньше десятка ударов. На крики девушки о помощи никто не пришел. А мужчина вышел из подъезда, только когда жертва перестала сопротивляться и бездвижно осталась лежать на полу.

Изначально telegram-каналы сообщали, что ЧП случилась в одном из домов на улице Венеры. Однако в пресс-службе регионального Следкома утверждают, что нападение произошло в городе Аксае, который находится в 10-15 километрах от первого адреса.

Появилось видео за минуту до нападения маньяка на подростка в Ростове
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В тот же день мужчина напал с ножом на школьника на Северном в Ростове. Подростку удалось отбиться и при этом не получить тяжелых травм.

Подозреваемого уже задержали. Им оказался 26-летний кальянщик Владислав К.

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