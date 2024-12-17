Она кричала о помощи: что известно о девушке, погибшей от рук маньяка в Аксае

Posted 16 декабря, 21:16
Published 16 декабря, 21:16
Modified 16 декабря, 22:05
Updated 16 декабря, 22:05
По данным telegram-каналов, погибшую звали Ульяна. Девушке было чуть больше 20 лет, когда она столкнулась с незнакомцем, набросившимся на нее с ножом. Маньяк нанес не меньше десятка ударов. На крики девушки о помощи никто не пришел. А мужчина вышел из подъезда, только когда жертва перестала сопротивляться и бездвижно осталась лежать на полу.
Изначально telegram-каналы сообщали, что ЧП случилась в одном из домов на улице Венеры. Однако в пресс-службе регионального Следкома утверждают, что нападение произошло в городе Аксае, который находится в 10-15 километрах от первого адреса.
В тот же день мужчина напал с ножом на школьника на Северном в Ростове. Подростку удалось отбиться и при этом не получить тяжелых травм.
Подозреваемого уже задержали. Им оказался 26-летний кальянщик Владислав К.