Она кричала о помощи: что известно о девушке, погибшей от рук маньяка в Аксае

По данным telegram-каналов, погибшую звали Ульяна. Девушке было чуть больше 20 лет, когда она столкнулась с незнакомцем, набросившимся на нее с ножом. Маньяк нанес не меньше десятка ударов. На крики девушки о помощи никто не пришел. А мужчина вышел из подъезда, только когда жертва перестала сопротивляться и бездвижно осталась лежать на полу.