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Posted 17 декабря, 08:30

Published 17 декабря, 08:30

Modified 17 декабря, 08:32

Updated 17 декабря, 08:32

Столб рухнул на дорогу из-за сильного ветра в Ростове-на-Дону

Опора ЛЭП рухнула на дорогу из-за сильного ветра в Ростове-на-Дону

17 декабря 2024, 08:30
Фото: 1MI. Столб рухнул на дорогу из-за сильного ветра в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону штормовой ветер повалила опору линий электропередач, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

Ночью 17 ноября в Ростовской области, в том числе и в Ростове-на-Дону бушевал сильный ветер, который принес немало разрушений в городах региона. Стало известно, что в Ворошиловском районе на переулке Обуховском воздушный поток сбил деревянный столб.

На кадрах видно, что в метре от опоры ЛЭП припаркованы автомобили. Каким-то водителям очень сильно повезло, и их транспортные средства остались целы.

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону стихнет ветер и потеплеет
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Фото: телеграм-канал «Это Ростов новости»

Жители Ростовской области рассказали, что ветер был настолько сильным, что им казалось, что он просто выбьет окна в многоэтажках: «Задувает кошмар, как будто сейчас окно улетит».

«У меня улетело почти… Выдуло прям в квартиру. А ближайший мастер только в среду. 16 этаж…», — поделился подписчик.

Ранее штормовой ветер повалил городскую елку на площади в Ростовской области.

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