Опора ЛЭП рухнула на дорогу из-за сильного ветра в Ростове-на-Дону

Posted 17 декабря, 08:30
Published 17 декабря, 08:30
Modified 17 декабря, 08:32
Updated 17 декабря, 08:32
Ночью 17 ноября в Ростовской области, в том числе и в Ростове-на-Дону бушевал сильный ветер, который принес немало разрушений в городах региона. Стало известно, что в Ворошиловском районе на переулке Обуховском воздушный поток сбил деревянный столб.
На кадрах видно, что в метре от опоры ЛЭП припаркованы автомобили. Каким-то водителям очень сильно повезло, и их транспортные средства остались целы.
Жители Ростовской области рассказали, что ветер был настолько сильным, что им казалось, что он просто выбьет окна в многоэтажках: «Задувает кошмар, как будто сейчас окно улетит».
«У меня улетело почти… Выдуло прям в квартиру. А ближайший мастер только в среду. 16 этаж…», — поделился подписчик.
Ранее штормовой ветер повалил городскую елку на площади в Ростовской области.