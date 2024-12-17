Подрядчика дисквалифицировали в Ростове за срыв капремонта в 17 домах

В Ростове подрядчика привлекли к административной ответственности за то, что он сорвал сроки капитального ремонта сетей тепло-, водо- и электроснабжения около двух десятков многоквартирных домов. Информацию об этом сообщила прокуратура Ростовской области.

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