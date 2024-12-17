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Posted 17 декабря, 18:01

Published 17 декабря, 18:01

Modified 17 декабря, 18:03

Updated 17 декабря, 18:03

Подрядчика дисквалифицировали в Ростове за срыв капремонта в 17 домах

Подрядчика дисквалифицировали в Ростове за срыв капремонта в 17 домах

17 декабря 2024, 18:01
Фото: 1MI.
В Ростове подрядчика привлекли к административной ответственности за то, что он сорвал сроки капитального ремонта сетей тепло-, водо- и электроснабжения около двух десятков многоквартирных домов. Информацию об этом сообщила прокуратура Ростовской области.

Прокуратура Кировского района Ростова-на-Дону проверила, как соблюдаются правила закупок для государственных и муниципальных нужд.

Оказалось, что Фонд капитального ремонта заключил контракты с предприятием на капремонт систем электроснабжения, отопления и водоснабжения в 17 многоэтажках в Кировском районе. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства в установленный срок.

Прокуратура внесла директору организации предписание. После этого нарушения были исправлены, а ремонт — завершен. Кроме того, по решению прокурора подрядчика привлекли к административной ответственности, за невыполнение условий контракта его дисквалифицировали.

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Ранее стало известно, какие проекты не осуществили в Ростове-на-Дону в 2024 году.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Прокуратура#Отопление#Капремонт#Электричество#Водоснабжение#Ростов#Жители#Подрядчик#Многоквартирные дома#Административная ответственность#Фонд капитального ремонта
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