Подрядчика дисквалифицировали в Ростове за срыв капремонта в 17 домах

Posted 17 декабря, 18:01
Published 17 декабря, 18:01
Modified 17 декабря, 18:03
Updated 17 декабря, 18:03
Прокуратура Кировского района Ростова-на-Дону проверила, как соблюдаются правила закупок для государственных и муниципальных нужд.
Оказалось, что Фонд капитального ремонта заключил контракты с предприятием на капремонт систем электроснабжения, отопления и водоснабжения в 17 многоэтажках в Кировском районе. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства в установленный срок.
Прокуратура внесла директору организации предписание. После этого нарушения были исправлены, а ремонт — завершен. Кроме того, по решению прокурора подрядчика привлекли к административной ответственности, за невыполнение условий контракта его дисквалифицировали.