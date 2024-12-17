Политолог Михайлов сообщил, кто из чиновников Ростовской области скоро лишится поста

Политолог Михайлов сообщил, кто из чиновников Ростовской области лишится поста

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Политолог Евгений Михайлов высказал RostovGazeta мнение, сообщив, к кому из команды Василия Голубева в Ростовской области могут еще возникнуть вопросы.