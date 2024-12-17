Политолог Михайлов сообщил, кто из чиновников Ростовской области скоро лишится поста

Posted 17 декабря, 10:13
Published 17 декабря, 10:13
Modified 17 декабря, 10:15
Updated 17 декабря, 10:15
По словам политолога, в основном, из команды экс-главы Василия Голубева в Ростовской области остались министры.
«К ним еще присматриваются — уволить, или дать пока поработать. Я предполагаю, что вопросы вполне могут возникнуть к экс-министру ЖКХ Сизикову. Да, он ушел в отставку, но это ничего не значит — в ЖКХ крутятся не малые деньги», — отмечает Евгений Михайлов.
«На мой взгляд, в Ростовской области сейчас мы наблюдаем странную ситуацию. Министр транспорт Кушнарев арестован, а на его место, как сообщают СМИ, предлагается кандидатура руководителя автовокзала. Считаю, что это шутка. Как человек, который занимался автобусами, может получить в руки колоссальный бюджет?! Поэтому вопросов в данном случае возникает много», — резюмирует эксперт.