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Posted 17 декабря, 10:13

Published 17 декабря, 10:13

Modified 17 декабря, 10:15

Updated 17 декабря, 10:15

Политолог Михайлов рассказал, кто еще из чиновников Ростовской области лишится поста

Политолог Михайлов сообщил, кто из чиновников Ростовской области скоро лишится поста

17 декабря 2024, 10:13
Фото: Unsplash. Политолог Михайлов рассказал, кто еще из чиновников Ростовской области лишится поста

Политолог Михайлов сообщил, кто из чиновников Ростовской области лишится поста

Сюжет
Эксклюзив
Политолог Евгений Михайлов высказал RostovGazeta мнение, сообщив, к кому из команды Василия Голубева в Ростовской области могут еще возникнуть вопросы.

По словам политолога, в основном, из команды экс-главы Василия Голубева в Ростовской области остались министры.

«К ним еще присматриваются — уволить, или дать пока поработать. Я предполагаю, что вопросы вполне могут возникнуть к экс-министру ЖКХ Сизикову. Да, он ушел в отставку, но это ничего не значит — в ЖКХ крутятся не малые деньги», — отмечает Евгений Михайлов.
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Эксперт считает, что не до конца рассмотрена деятельность министров спорта и экономики.

«На мой взгляд, в Ростовской области сейчас мы наблюдаем странную ситуацию. Министр транспорт Кушнарев арестован, а на его место, как сообщают СМИ, предлагается кандидатура руководителя автовокзала. Считаю, что это шутка. Как человек, который занимался автобусами, может получить в руки колоссальный бюджет?! Поэтому вопросов в данном случае возникает много», — резюмирует эксперт.
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