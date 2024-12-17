Появилось видео с места нападения маньяка на девушку под Ростовом

Девушка лежала в самом углу на лестничной клетке. Соседи увидели раненого человека и вызвали экстренные службы. Они же помогли перевязать руку и ногу, из ран в которых шла кровь. Пока медики ехали и полиция ехали на место ЧП, женщины нашли контакт родственницы в телефоне девушки и сообщили ей о случившемся. На том конце провода была тетя раненой, которая тут же бросилась к племяннице.