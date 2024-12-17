Появилось видео с места нападения маньяка на девушку под Ростовом

Posted 17 декабря, 07:22
Published 17 декабря, 07:22
Modified 17 декабря, 07:24
Updated 17 декабря, 07:24
Девушка лежала в самом углу на лестничной клетке. Соседи увидели раненого человека и вызвали экстренные службы. Они же помогли перевязать руку и ногу, из ран в которых шла кровь. Пока медики ехали и полиция ехали на место ЧП, женщины нашли контакт родственницы в телефоне девушки и сообщили ей о случившемся. На том конце провода была тетя раненой, которая тут же бросилась к племяннице.
Девушку забрали в больницу, но спасти не смогли. По предварительной информации, Ульяна скончалась в больнице. Известно, что она приехала в Ростовскую область из Якутии и хотела поступить в РостГМУ. Погибшей было чуть больше 20 лет.
— Почему этот подонок весь день ходил по Северному? — возмущаются в комментариях подписчики telegram-каналов.
— Он как раз нам в подъезд звонил, люди не открыли. Пошел в другой подъезд, там открыли и люди сразу вызвали полицию, — делится один из очевидцев.
Подробнее о расправе над девушкой и ее убийце читайте в сюжете RostovGazeta