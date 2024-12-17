Поймавший Чикатило следователь объяснил, почему «ростовский маньяк» напал на людей

Posted 17 декабря, 13:45
Published 17 декабря, 13:45
Modified 17 декабря, 13:47
Updated 17 декабря, 13:47
Напомним, что 16 декабря мужчина с ножом в Ростове напал на девушку и подростка. Позже в больнице девушка умерла от полученных травм.
Нападавшего поймали. Им оказался 26-летний мужчина. Он, как позже стало известно, страдает психическим расстройством.
«Психологические срывы бывают разные. Возможно, к такому поведению мужчину подтолкнули какие-то проблемы, семейные или бытовые. И настолько серьезные, что справиться с собой он не мог», — отмечает Амурхан Яндиев.
По словам собеседника, поскольку нападение было совершено на абсолютно невинных людей, и жертв было несколько, нападавшего можно считать маньяком.
«Но для этого его необходимо исследовать должным образом, в стационаре. После исследования психиатры точно смогут определить — возможно его исправить или он навсегда останется таким, каким себя проявил», — констатирует следователь.
Ранее RostovGazeta сообщала, в каком состоянии соседи нашли раненую маньяком девушку.