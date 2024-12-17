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Posted 17 декабря, 13:45

Published 17 декабря, 13:45

Modified 17 декабря, 13:47

Updated 17 декабря, 13:47

Поймавший Чикатило следователь рассказал, почему мужчина с ножом нападал на ростовчан

Поймавший Чикатило следователь объяснил, почему «ростовский маньяк» напал на людей

17 декабря 2024, 13:45
Фото: rostovgazeta.ru. Поймавший Чикатило следователь рассказал, почему мужчина с ножом нападал на ростовчан
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Эксклюзив
Следователь Амурхан Яндиев, который вел дело Андрея Чикатило, сообщил RostovGazeta, что причиной нападения мужчины с ножом на невинных прохожих в Ростове, мог быть сильный психологический срыв.

Напомним, что 16 декабря мужчина с ножом в Ростове напал на девушку и подростка. Позже в больнице девушка умерла от полученных травм.

Нападавшего поймали. Им оказался 26-летний мужчина. Он, как позже стало известно, страдает психическим расстройством.

«Психологические срывы бывают разные. Возможно, к такому поведению мужчину подтолкнули какие-то проблемы, семейные или бытовые. И настолько серьезные, что справиться с собой он не мог», — отмечает Амурхан Яндиев.
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По словам собеседника, поскольку нападение было совершено на абсолютно невинных людей, и жертв было несколько, нападавшего можно считать маньяком.

«Но для этого его необходимо исследовать должным образом, в стационаре. После исследования психиатры точно смогут определить — возможно его исправить или он навсегда останется таким, каким себя проявил», — констатирует следователь.

Ранее RostovGazeta сообщала, в каком состоянии соседи нашли раненую маньяком девушку.

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