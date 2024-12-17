Шторм снес городскую елку в Ростовской области, а маньяк начал давать показания

Posted 17 декабря, 17:39
Published 17 декабря, 17:39
Modified 17 декабря, 17:41
Updated 17 декабря, 17:41
Российская компания Gloria Jeans, которая изготавливает и продает одежду, обувь и аксессуары, решила закрыть часть своих производственных площадок в Ростовской области. Сообщается, что это поможет улучшить бизнес-процессы и сохранить объем производства.
Известно, что закрывается швейный цех в Сальске. Однако сотрудники не останутся без работы — им предложили вакансии на других площадках компании, которые в данный момент продолжают работать.
Эксперт из консалтинговой компании предположила, что после закрытия фабрик Gloria Jeans может начать шить одежду на фабриках своих партнеров или в странах Азии.
В ночь на 17 декабря Ростовскую область накрыл штормовой ветер до 28 метров в секунду. Он оставил без света тысячи жителей региона, оборвал провода и повредил некоторые объекты инфраструктуры.
Так, в Новошахтинске порыв ветра ветер повалил установленную на площади новогоднюю елку.
Пользователи соцсетей сообщают, что сила ветра их шокирует. Из-за этого они боятся выходить на улицу и не рекомендуют этого делать другим.
Так, один из интернет-пользователей пишет, что ветер буквально «сбивает с ног». Другой житель Ростовской области сообщает, что поселок Чалтырь остался без света.
Следователи записали на видео допрос 26-летнего Владислава К. По данным следствия, именно он напал с ножом на девушку и школьника в подъездах жилых домов.
На видео видно только часть допроса. Один из сотрудников Следственного комитета Ростовской области спрашивает Владислава, где он живет и за что его ранее судили. На это парень отвечает, что он из Ростова и ранее имел судимость за кражу.
Напомним, что нападение произошло 16 декабря. Владислав набросился с ножом на двух случайных людей. Он нанес более десяти ударов девушке, а затем попытался атаковать школьника. Подросток смог отбиться и спастись. Другая жертва, к сожалению, скончалась в больнице от полученных травм.
Сообщается, что после смерти девушки следственные органы переквалифицируют дело с покушения на убийство на другую, более тяжкую статью.