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Posted 17 декабря, 17:39

Published 17 декабря, 17:39

Modified 17 декабря, 17:41

Updated 17 декабря, 17:41

Шторм снес городскую елку в Ростовской области, а маньяк начал давать показания

Шторм снес городскую елку в Ростовской области, а маньяк начал давать показания

17 декабря 2024, 17:39
Фото: Шедеврум. Шторм снес городскую елку в Ростовской области, а маньяк начал давать показания
В Ростовской области Gloria Jeans закрывает производства, ветер повалил главную городскую елку в Новошахтинске. Тем временем появились кадры допроса маньяка, который напал на школьника и девушку.
Gloria Jeans закрывает производства в Ростовской области
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Куда ты, Gloria Jeans?

Российская компания Gloria Jeans, которая изготавливает и продает одежду, обувь и аксессуары, решила закрыть часть своих производственных площадок в Ростовской области. Сообщается, что это поможет улучшить бизнес-процессы и сохранить объем производства.

Прощай, Gloria JeansПрощай, Gloria Jeans
Прощай, Gloria Jeans. Фото: Unsplash

Известно, что закрывается швейный цех в Сальске. Однако сотрудники не останутся без работы — им предложили вакансии на других площадках компании, которые в данный момент продолжают работать.

Эксперт из консалтинговой компании предположила, что после закрытия фабрик Gloria Jeans может начать шить одежду на фабриках своих партнеров или в странах Азии.

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Ветер сбивает с ног

В ночь на 17 декабря Ростовскую область накрыл штормовой ветер до 28 метров в секунду. Он оставил без света тысячи жителей региона, оборвал провода и повредил некоторые объекты инфраструктуры.

Так, в Новошахтинске порыв ветра ветер повалил установленную на площади новогоднюю елку.

Пользователи соцсетей сообщают, что сила ветра их шокирует. Из-за этого они боятся выходить на улицу и не рекомендуют этого делать другим.

Так, один из интернет-пользователей пишет, что ветер буквально «сбивает с ног». Другой житель Ростовской области сообщает, что поселок Чалтырь остался без света.

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Ростовский маньяк

Следователи записали на видео допрос 26-летнего Владислава К. По данным следствия, именно он напал с ножом на девушку и школьника в подъездах жилых домов.

На видео видно только часть допроса. Один из сотрудников Следственного комитета Ростовской области спрашивает Владислава, где он живет и за что его ранее судили. На это парень отвечает, что он из Ростова и ранее имел судимость за кражу.

Напомним, что нападение произошло 16 декабря. Владислав набросился с ножом на двух случайных людей. Он нанес более десяти ударов девушке, а затем попытался атаковать школьника. Подросток смог отбиться и спастись. Другая жертва, к сожалению, скончалась в больнице от полученных травм.

Сообщается, что после смерти девушки следственные органы переквалифицируют дело с покушения на убийство на другую, более тяжкую статью.

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