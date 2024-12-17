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Posted 17 декабря, 10:16

Published 17 декабря, 10:16

Modified 17 декабря, 10:18

Updated 17 декабря, 10:18

Штормовой ветер повалил деревья на жилой многоэтажный дом в Ростове

Штормовой ветер повалил деревья на жилой многоэтажный дом в Ростове

17 декабря 2024, 10:16
Фото: 61.mchs.gov.ru. Штормовой ветер повалил деревья на жилой многоэтажный дом в Ростове
В Ростове появились новые кадры последствий штормового ветра. На одном из них — упавшие деревья, обрушившиеся прямо на подъезд многоэтажного жилого дома.

ЧП случилось во дворе домов на улице Варфоломеева. С самого утра придомовая территория усеяна упавшими ветками, а ствол сухого дерева и вовсе упирается в козырек над подъездной дверью.

Растение практически вырвано с корнем из земли. Пока что ствол как дамоклов меч нависает над жильцами, выходящими из дома. Но в любой момент может рухнуть окончательно.

Штормовой ветер повалил десятки деревьев в Ростове-на-Дону
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Фото: t.me/rnd_my
— Дендрологов надо уже сажать. Сколько из-за них бед происходит! — возмущаются в комментариях местные жители.
— Старые деревья никто не спиливает, за новыми не ухаживают — высыхают в первый же год, — жалуются горожане. — Мы так не только без зелени останемся, но и без машин с домами — ветер уже который раз ломает эти сухие деревья!

Ранее RostovGazeta сообщала о других происшествиях, вызванных непогодой. На Сельмаше ветром снесло стеклянный рекламный стенд, на Северном повалил деревянный столб. А часть Ростовской области лишилась электричества из-за оборванных проводов.

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