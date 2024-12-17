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Posted 17 декабря, 08:01

Published 17 декабря, 08:01

Modified 17 декабря, 08:03

Updated 17 декабря, 08:03

Штормовой ветер повалил городскую елку на площади в Ростовской области

Штормовой ветер повалил городскую елку на площади в Ростовской области

17 декабря 2024, 08:01
Фото: 1MI. Штормовой ветер повалил городскую елку на площади в Ростовской области
Жители Ростовской области рассказали, что сильный ветер стал причиной нескольких происшествий в регионе. Так, Новошахтинск остался без новогодней елки, сообщает телеграм-канал «Ростов Главный».

Ночью 17 декабря Ростовскую область накрыл штормовой ветер, который оставил без тысячи жителей региона, оборвал провода и повредил часть объектов инфраструктуры. В Новошахтинске ветер повалил установленную на площади городскую елку.

Жители региона шокированы силой ветра. Они боятся выходить на улицу и не рекомендуют этого делать другим: «Сегодня вышла в магазин…шла и задавала себе вопрос: „Зачем?“. Зонт просто раз сто вывернуло наизнанку».

Метель и ветер до 29 м/с надвигаются на Ростовскую область
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Фото: ТГ-канал «Это Ростов»

«На Северном прям жесть какая-то. Около ТЦ „Парк“ аномальная зона, с ног прямо сбивает», — пишет пользователь.

«В Чалтыре просто ураган какой-то. Ветер все сносит, сильнейший ливень и света нет во всем поселке.

До этого на борьбу с последствиями снегопада в Ростове-на-Дону были брошены силы 700 дворников.

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