Штормовой ветер повалил городскую елку на площади в Ростовской области

Posted 17 декабря, 08:01
Published 17 декабря, 08:01
Modified 17 декабря, 08:03
Updated 17 декабря, 08:03
Ночью 17 декабря Ростовскую область накрыл штормовой ветер, который оставил без тысячи жителей региона, оборвал провода и повредил часть объектов инфраструктуры. В Новошахтинске ветер повалил установленную на площади городскую елку.
Жители региона шокированы силой ветра. Они боятся выходить на улицу и не рекомендуют этого делать другим: «Сегодня вышла в магазин…шла и задавала себе вопрос: „Зачем?“. Зонт просто раз сто вывернуло наизнанку».
«На Северном прям жесть какая-то. Около ТЦ „Парк“ аномальная зона, с ног прямо сбивает», — пишет пользователь.
«В Чалтыре просто ураган какой-то. Ветер все сносит, сильнейший ливень и света нет во всем поселке.
До этого на борьбу с последствиями снегопада в Ростове-на-Дону были брошены силы 700 дворников.