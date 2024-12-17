СКР возбудил дела после нападений мужчины с ножом на девушку и подростка в Ростове

Posted 16 декабря, 21:23
Published 16 декабря, 21:23
Modified 16 декабря, 22:05
Updated 16 декабря, 22:05
Напомним, что 16 декабря в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону мужчина напал с ножом на подростка. Он зашел за школьником в подъезд, где и попытался убить его. Однако парень смог отбиться. Аналогичное нападение агрессивный мужчина совершил в этот же день, но уже в Аксае. Пострадавшая попала в больницу с множественными ножевыми ранениями. К сожалению, ее жизнь не удалось спасти.
Следователи возбудили два уголовных дела по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). С учетом того, что одна из жертв скончалась, действия подозреваемого будут переквалифицированы на более тяжкую статью обвинения.
Сотрудники Следкома Ростовской области выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее стали известны подробности зверского нападения маньяка на девушку в Ростове-на-Дону.