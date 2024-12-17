rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 21:23

Published 16 декабря, 21:23

Modified 16 декабря, 22:05

Updated 16 декабря, 22:05

На безжалостного маньяка из Ростова-на-Дону возбуждены уголовные дела

СКР возбудил дела после нападений мужчины с ножом на девушку и подростка в Ростове

16 декабря 2024, 21:23
Фото: 1MI. На безжалостного маньяка из Ростова-на-Дону возбуждены уголовные дела

СКР возбудил дела после нападений мужчины на девушку и подростка в Ростове

Сюжет
Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
Следственный комитет Ростовской области возбудил два уголовных дела на мужчину, которые нанес множественные ножевые ранения девушке и подростку, информирует пресс-служба ведомства.

Напомним, что 16 декабря в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону мужчина напал с ножом на подростка. Он зашел за школьником в подъезд, где и попытался убить его. Однако парень смог отбиться. Аналогичное нападение агрессивный мужчина совершил в этот же день, но уже в Аксае. Пострадавшая попала в больницу с множественными ножевыми ранениями. К сожалению, ее жизнь не удалось спасти.

Появилось видео за минуту до нападения маньяка на подростка в Ростове
Узнать подробнее

Следователи возбудили два уголовных дела по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). С учетом того, что одна из жертв скончалась, действия подозреваемого будут переквалифицированы на более тяжкую статью обвинения.

Сотрудники Следкома Ростовской области выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее стали известны подробности зверского нападения маньяка на девушку в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Стали известны подробности нападения на полицейского у вокзала в Ростове-на-ДонуПеревозчик в Ростове задолжал сотрудникам почти миллион рублей зарплатСтал известен размер взятки главе Минтранса Ростовской области Виталию Кушнареву
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Нападение#Аксай#Последние новости Ростова на сегодня#Покушение#Уголовное дело#Нож#Следственный комитет#Жертва#Покушение на убийство#Происшествия#Маньяк#Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика