СКР возбудил дела после нападений мужчины с ножом на девушку и подростка в Ростове

Напомним, что 16 декабря в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону мужчина напал с ножом на подростка. Он зашел за школьником в подъезд, где и попытался убить его. Однако парень смог отбиться. Аналогичное нападение агрессивный мужчина совершил в этот же день, но уже в Аксае. Пострадавшая попала в больницу с множественными ножевыми ранениями. К сожалению, ее жизнь не удалось спасти.