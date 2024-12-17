Соседов прокомментировал ситуацию с новогодними телешоу

Posted 17 декабря, 12:14
Published 17 декабря, 12:14
Modified 17 декабря, 12:16
Updated 17 декабря, 12:16
Как пишет «Ридус», Соседов отметил, что под воздействием современных реалий классические новогодние музыкальные программы на российском телевидении «потеряли свою актуальность» в свете множества доступных альтернатив. По его словам, время изменилось. Появилось множество различных развлечений — обилие телеканалов, радиостанций, интернет и возможности для путешествий. Люди теперь чаще выбирают походы в театры. Жизнь изменилась и это связано с течением времени, и не только с музыкальным контентом.
Он отметил, что многие зрители новогодних программ по сути не являются активными зрителями, а включают их как фоновый звук. Тем не менее, праздничные «огоньки» продолжают выходить в эфир, поскольку альтернативных программ для новогодней ночи у телеканалов нет. Эти «огоньки» уже никому не интересны, но их ничем не заменить. Раньше телевидение работало до полдвенадцатого, только на Новый год до поздней ночи, а сейчас нужно постоянно заполнять эфир и заменить эту передачу не на что, добавил критик.