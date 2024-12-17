Соседов прокомментировал ситуацию с новогодними телешоу

Он отметил, что многие зрители новогодних программ по сути не являются активными зрителями, а включают их как фоновый звук. Тем не менее, праздничные «огоньки» продолжают выходить в эфир, поскольку альтернативных программ для новогодней ночи у телеканалов нет. Эти «огоньки» уже никому не интересны, но их ничем не заменить. Раньше телевидение работало до полдвенадцатого, только на Новый год до поздней ночи, а сейчас нужно постоянно заполнять эфир и заменить эту передачу не на что, добавил критик.