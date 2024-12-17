Спросил этаж и достал нож: что известно о нападениях маньяка в Ростове и Аксае

На Орбитальной маньяк напал на подростка, так же не пытаясь скрыться от камер. Это произошло в 14.26 мск. В этот момент он подошел к юноше возле домофона у подъезда, когда тот заходил домой, и спросил: «Какой этаж?» После этого вошел внутрь вместе с мальчиком, а возле лифта достал нож и набросился на жертву.