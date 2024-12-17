Спросил этаж и достал нож: что известно о нападениях маньяка в Ростове и Аксае

Posted 16 декабря, 21:56
Published 16 декабря, 21:56
Modified 16 декабря, 22:04
Updated 16 декабря, 22:04
Что известно об агрессоре в настоящий момент и о его жертвах, в материале RostovGazeta.
Нападения случились после 14 часов в Ростове 16 декабря. Жители города стали сообщать в телеграм-каналах о нападениях неизвестного мужчины на девушек в Ростове. Вскоре в Сети появилось видео, на котором мужчина в худи жестоко расправляется с девушкой в подъезде жилого дома. На записи видно время — все произошло около 17 часов.
Судя по кадрам, она пыталась оказать сопротивление, но силы оказались не равны. Нападавший повалил ее на лестничной площадке и нанес не менее 10 ударов ножом. После того, как она затихла, мужчина вышел из подъезда и отправился на улицу Орбитальную в Ростове.
Жертве было немногим больше 20 лет. От полученных ран она спустя несколько часов скончалась в больнице. Три года назад девушка приехала в Ростов из Якутии, она работала и собиралась поступить в РостГМУ.
По разным данным трагический инцидент произошел на Северном в Ростове на улице Венеры. По информации следствия покушение на убийство произошло в Аксае.
На Орбитальной маньяк напал на подростка, так же не пытаясь скрыться от камер. Это произошло в 14.26 мск. В этот момент он подошел к юноше возле домофона у подъезда, когда тот заходил домой, и спросил: «Какой этаж?» После этого вошел внутрь вместе с мальчиком, а возле лифта достал нож и набросился на жертву.
Школьнику повезло больше, на нем были большие наушники, которые защитили его от большинства ударов. Он сумел отбиться от нападавшего и тот даже выронил нож и сбежал.
О состоянии юноши не сообщается.
Информация о других жертвах неадекватного ростовчанина не подтвердилась.
Задержали мужчину около 21.00 мск. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В Ростове-на-Дону мои коллеги по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Число пострадавших уточняется», — написала она в своем канале.
Задержанным оказался 26-летний Владислав К. Парень работал кальянщиком и был частым клиентом у организаций по микрозаймам. Mash уточняет, что молодой человек успел даже попасть в «черный список» кредиторов, якобы просрочив долги общей суммой порядка 200 тысяч рублей. Shot добавляет, что мужчина перебивался непостоянным заработком. Занимался мытьём машин и работал водителем.
Из-за чего Владислав мог наброситься с ножом на незнакомых людей, пока не известно, однако, по информации все тех же телеграм-каналов, при задержании у подъезда собственного дома он вел себя неадекватно, не мог вспомнить комбинацию цифр на домофоне. Во время проверки на алкоголь он оказался трезв.
По факту этих инцидентов Следственный комитет Ростовской области возбудил два уголовных дела.
Мужчине вменяют часть 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). С учетом того, что одна из жертв скончалась, действия подозреваемого будут переквалифицированы на более тяжкую статью обвинения.
Сотрудники Следкома Ростовской области выясняют все обстоятельства случившегося.
При этом в СКР уточнили, что нападение на девушку произошло в Аксае.
Уже после полуночи официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео задержания злоумышленника. На нем видно как мужчину в сером худи и спортивных штанах в наручниках выводят из полицейского автомобиля.
«Полицейские установили приметы фигуранта и передали ориентировки во все подразделения региональной полиции. Через несколько часов подозреваемый был задержан оперативниками. В ближайшее время он будет передан в следственные органы», — написала Волк.
Очевидица рассказала «Известиям» о том, как помогала перевязать раны жертве маньяка.
Со слов Натальи, она осмотрела девушку и помогла ей связаться с родственниками, после чего на место происшествия приехала тетя раненой.
При этом во время перевязки девушка кричала: «Нет, нет, нет! Больно!»