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Posted 16 декабря, 21:56

Published 16 декабря, 21:56

Modified 16 декабря, 22:04

Updated 16 декабря, 22:04

Спросил этаж и достал нож: что известно о нападениях маньяка в Ростове и Аксае

Спросил этаж и достал нож: что известно о нападениях маньяка в Ростове и Аксае

16 декабря 2024, 21:56
Фото: Нейросети. Спросил этаж и достал нож: что известно о нападениях маньяка в Ростове и Аксае
Сюжет
Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
16 декабря в Сети стали расходиться видео, на которых в мужчина в худи напал на девушку в подъезде жилого дома в Аксае и не менее 10 раз ударил ее ножом. Она скончалась в больнице. Также злоумышленник попал в объектив камеры в подъезде в Ростове, где напал на подростка.

Что известно об агрессоре в настоящий момент и о его жертвах, в материале RostovGazeta.

Жесткие кадры

Нападения случились после 14 часов в Ростове 16 декабря. Жители города стали сообщать в телеграм-каналах о нападениях неизвестного мужчины на девушек в Ростове. Вскоре в Сети появилось видео, на котором мужчина в худи жестоко расправляется с девушкой в подъезде жилого дома. На записи видно время — все произошло около 17 часов.

Судя по кадрам, она пыталась оказать сопротивление, но силы оказались не равны. Нападавший повалил ее на лестничной площадке и нанес не менее 10 ударов ножом. После того, как она затихла, мужчина вышел из подъезда и отправился на улицу Орбитальную в Ростове.

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Жертве было немногим больше 20 лет. От полученных ран она спустя несколько часов скончалась в больнице. Три года назад девушка приехала в Ростов из Якутии, она работала и собиралась поступить в РостГМУ.

По разным данным трагический инцидент произошел на Северном в Ростове на улице Венеры. По информации следствия покушение на убийство произошло в Аксае.

Первая жертва

На Орбитальной маньяк напал на подростка, так же не пытаясь скрыться от камер. Это произошло в 14.26 мск. В этот момент он подошел к юноше возле домофона у подъезда, когда тот заходил домой, и спросил: «Какой этаж?» После этого вошел внутрь вместе с мальчиком, а возле лифта достал нож и набросился на жертву.

Видео: Нейросети.

Школьнику повезло больше, на нем были большие наушники, которые защитили его от большинства ударов. Он сумел отбиться от нападавшего и тот даже выронил нож и сбежал.

О состоянии юноши не сообщается.

Видео: Нейросети.

Информация о других жертвах неадекватного ростовчанина не подтвердилась.

Что известно о нападавшем

Задержали мужчину около 21.00 мск. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Ростове-на-Дону мои коллеги по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Число пострадавших уточняется», — написала она в своем канале.

Задержанным оказался 26-летний Владислав К. Парень работал кальянщиком и был частым клиентом у организаций по микрозаймам. Mash уточняет, что молодой человек успел даже попасть в «черный список» кредиторов, якобы просрочив долги общей суммой порядка 200 тысяч рублей. Shot добавляет, что мужчина перебивался непостоянным заработком. Занимался мытьём машин и работал водителем.

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Из-за чего Владислав мог наброситься с ножом на незнакомых людей, пока не известно, однако, по информации все тех же телеграм-каналов, при задержании у подъезда собственного дома он вел себя неадекватно, не мог вспомнить комбинацию цифр на домофоне. Во время проверки на алкоголь он оказался трезв.

Видео: Нейросети.

Уголовные дела

По факту этих инцидентов Следственный комитет Ростовской области возбудил два уголовных дела.

Мужчине вменяют часть 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). С учетом того, что одна из жертв скончалась, действия подозреваемого будут переквалифицированы на более тяжкую статью обвинения.

Сотрудники Следкома Ростовской области выясняют все обстоятельства случившегося.

При этом в СКР уточнили, что нападение на девушку произошло в Аксае.

Видео задержания

Уже после полуночи официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео задержания злоумышленника. На нем видно как мужчину в сером худи и спортивных штанах в наручниках выводят из полицейского автомобиля.

«Полицейские установили приметы фигуранта и передали ориентировки во все подразделения региональной полиции. Через несколько часов подозреваемый был задержан оперативниками. В ближайшее время он будет передан в следственные органы», — написала Волк.

Видео: Нейросети.

Она кричала: «Больно!»

Очевидица рассказала «Известиям» о том, как помогала перевязать раны жертве маньяка.

Со слов Натальи, она осмотрела девушку и помогла ей связаться с родственниками, после чего на место происшествия приехала тетя раненой.

При этом во время перевязки девушка кричала: «Нет, нет, нет! Больно!»

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