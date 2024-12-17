Стал известен прогноз погоды на Новый год в Ростове-на-Дону

Posted 17 декабря, 10:23
Published 17 декабря, 10:23
Modified 17 декабря, 10:25
Updated 17 декабря, 10:25
Так, вторник, 31 декабря, будет теплым, но ветреным днем. В течение суток температурный диапазон составит от +1 до -1 градуса Цельсия. Осадков не ожидается, вместо этого в городе будет бушевать сильный ветер до 11 метров в секунду.
В среду, 1 января, ожидаются схожие погодные условия. Впервые за долгое время небо будет ясным и безоблачным. Максимальная температура днем составит также +1 градус, а ночью — -1 градус. Воздушный поток все еще будет идти со скоростью 11 метров в секунду.
Примечательно, что это единственные солнечные дни, которые прогнозируют в декабре и январе.
Ранее энергетики рассказали о последствиях штормового ветра в Ростовской области.