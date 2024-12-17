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Posted 17 декабря, 10:23

Published 17 декабря, 10:23

Modified 17 декабря, 10:25

Updated 17 декабря, 10:25

Стал известен прогноз погоды на Новый год в Ростове-на-Дону

Стал известен прогноз погоды на Новый год в Ростове-на-Дону

17 декабря 2024, 10:23
Фото: 1MI. Стал известен прогноз погоды на Новый год в Ростове-на-Дону

Новый год в Ростове начнется с теплой и солнечной погоды

На Новый год погода в Ростове-на-Дону сменится с пасмурной на ясную и солнечную. Однако уже 2 января в город вновь вернутся ливни, информируют синоптики.

Так, вторник, 31 декабря, будет теплым, но ветреным днем. В течение суток температурный диапазон составит от +1 до -1 градуса Цельсия. Осадков не ожидается, вместо этого в городе будет бушевать сильный ветер до 11 метров в секунду.

В среду, 1 января, ожидаются схожие погодные условия. Впервые за долгое время небо будет ясным и безоблачным. Максимальная температура днем составит также +1 градус, а ночью — -1 градус. Воздушный поток все еще будет идти со скоростью 11 метров в секунду.

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Примечательно, что это единственные солнечные дни, которые прогнозируют в декабре и январе.

Ранее энергетики рассказали о последствиях штормового ветра в Ростовской области.

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