Стал известен прогноз погоды на Новый год в Ростове-на-Дону

Так, вторник, 31 декабря, будет теплым, но ветреным днем. В течение суток температурный диапазон составит от +1 до -1 градуса Цельсия. Осадков не ожидается, вместо этого в городе будет бушевать сильный ветер до 11 метров в секунду.